Nachdem bei der konstituierenden Sitzung am Donnerstag das Kabinett „Mikl-Leitner II“ angelobt worden war, legte die Landeshauptfrau in ihrer Regierungserklärung die Schwerpunkte der kommenden fünf Jahre fest: „Unsere Initiativen für mehr Beschäftigung, vernetzte Mobilität, die Sicherung von Landarzt-Praxen und zusätzliche Angebote bei der Kleinkinderbetreuung werden jetzt auf Punkt und Beistrich umgesetzt“, so Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

Darüber hinaus will sie Niederösterreichs Platz im neuen Europa stärken, als Dreh- und Angelpunkt zwischen Ost- und Westeuropa. Nicht zuletzt mit dem neuen Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP), der viele Jahre an internationaler Erfahrung, zuletzt als Botschafter in London mitbringt, soll das gelingen.

Kritik von der Opposition

Erste Möglichkeiten dazu bringt Österreichs Übernahme des EU-Vorsitzes ab 1. Juli mit sich. In dem darauffolgenden halben Jahr will auch Niederösterreich dabei positiv einwirken. Das und weitere Schwerpunktthemen werden bereits Anfang April in einer ÖVP-Regierungsklausur genauer erarbeitet.

Kritik kam von der Opposition: So forderten die NEOS einmal mehr die Verankerung der Schuldenbremse in der Landesverfassung. Die drei Grünen-Abgeordneten gaben weder Johanna Mikl-Leitner noch den restlichen Mitgliedern der Landesregierung ihre Stimme. „Wer der FPÖ die Ressorts Mindestsicherung, Asyl und Integration überlässt, kann von den Grünen nicht gewählt werden“, begründete Sprecherin Helga Krismer.

"Die Stimmung passt in der Partei"

Mit 53 Stimmen von 56 Landtagsabgeordneten bekam Johanna Mikl-Leitner aber einen deutlichen Vertrauensvorschuss.

SPÖ-Landeshauptfrau-Stv. Franz Schnabl erhielt 47 Stimmen und damit die wenigsten aller Regierungsmitglieder. SPÖ-Klubobmann Reinhard Hundsmüller vermutet, dass trotz Abmachung einige in der ÖVP ihre Stimme an Schnabl verweigerten: „Das finde ich noch raus.“ Dass SPÖ-Parteikollegen ihren eigenen Kandidaten nicht gewählt hätten, schließt Hundsmüller aus: „Die Stimmung passt in der Partei. Und die alten Querulanten sollen alle froh sein, dass sie überhaupt im Landtag sitzen ...“