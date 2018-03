So deutlich hat sich noch selten ein Gewerkschafter für eine allgemeine Verkürzung der Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden ausgesprochen. Roman Gössinger (46), der eben neue gewählte niederösterreichische Landesvorsitzende der Produktionsgewerkschaft (Pro-Ge), in der auch die frühere Metallergewerkschaft eingebunden ist, sprach sich im Zuge seiner Kür für eine generelle 35-Stunden-Woche aus.

„Die letzte Arbeitszeitnovelle liegt 42 Jahre zurück“, erklärte der aus Trumau (Bezirk Baden) stammende NÖ-Pro-Ge-Chef bei der Landeskonferenz seiner Organisation vor rund 400 Delegierten am Donnerstag in St. Pölten. Denn die 40-Stunden-Woche sei im Jahr 1975 eingeführt worden. „Es wäre an der Zeit, wieder ein Arbeitszeitverkürzung für die Beschäftigten in Österreich zu erreichen“, forderte Gössinger.

Der neue Vorsitzende der Produktionsgewerkschaft in Niederösterreich ist gelernter Sanitär- und Heizungstechniker. 2001 kam er zur Betriebsfeuerwehr der OMV, wo er seit 2009 Betriebsrat ist.

45.700 Mitglieder in Niederösterreich

Der Wunsch nach einer generellen Senkung der Normalarbeitszeit auf 35 Stunden in der Woche wird ebenso als Forderung an den ÖGB-Bundeskongress heuer im Juni gerichtet wie die seit langem erhobene Forderung nach einer allgemeinen sechsten Urlaubswoche für Arbeitnehmer. Die Pro-Ge hat in Niederösterreich 45.700 Mitglieder und unterstützt rund 1700 Betriebsräte.

Bundesvorsitzender Rainer Wimmer knöpfte sich bei der NÖ-Landeskonferenz vor allem die ÖVP-FPÖ-Bundesregierung vor. Er wetterte dabei über den „Kahlschlag“ im Arbeitsmarkt- und Sozialbereich, der mit der Budgetrede deutlich geworden sei.