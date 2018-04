„Ich wollte einen anderen Zugang zu dem Thema wählen.“ So begründete Gudula Walterskirchen, als freie Journalistin auch Kolumnistin der Tageszeitung „Die Presse“ und seit dem Vorjahr Herausgeberin der „Niederösterreichischen Nachrichten“ (NÖN), warum sie nach etwas Bedenken auch zum Jubiläumsjahr 1918 geschrieben hat.

Mit dem (Rück)Blick mittels bisher unveröffentlichter Briefe und Tagebuchaufzeichnungen von damaligen Offizieren, Waisenkindern oder Soldaten habe sie aber eine anderen Weg gewählt, den Lesern die Zäsur für Österreich vor 100 Jahren darzulegen. Das machte die Historikerin bei der Präsentation ihres neuen Werkes „Mein Vaterland zertrümmert“ am Donnerstagabend deutlich. Schließlich sei 1918 das markanteste Datum in Österreichs Geschichte.

Wie ein Burgschauspieler Zeitzeugen aufleben ließ

Schauplatz der Vorstellung des im Residenz Verlag erschienenen Geschichtsbandes war die Buchhandlung Morawa in der Wiener Innenstadt. Um den Zuhörern die Auszüge aus Briefen von der Italien-Front im Ersten Weltkrieg, den Dauerkampf mit dem Hunger oder das Leid zweier kleiner Mädchen, die zu Vollwaisen werden, beklemmend lebendig werden zu lassen, wurden diese von Robert Reinagl, Mitglied es Burgtheater-Ensembles, vorgetragen. Auf 222 Seiten lässt Walterskirchen die Welt der untergehenden Habsburger-Monarchie so durch Zeitzeugen in schriftlicher Form wiederauferstehen.

Die Gäste an diesem Abend bekamen unter anderem durch die Schilderung von Botho Coreth, der als gebrochener junger Mann aus dem Ersten Weltkrieg heimgekehrt war, einen Eindruck, warum 1918 für so manchen ihre Welt untergangen ist. Das war, wie Walterskirchen erläuterte, auch der Grund für den Titel des Buches „Mein Vaterland zertrümmert“.

Von betroffenen Waisenkindern bis zu ernüchterten Soldaten

Die Interessierten bei der Präsentation und die Leser erhalten Einblick in unterschiedlichste Facetten: in den Groll des einfachen Soldaten über Schikanen und Hunger und die Sinnlosigkeit des Kriegs; in die Gefühlslage eines Offiziers und Befehlshabers an der italienischen Front; oder durch Tagebuch-Aufzeichnungen in die bedrückenden Momente zweier kleiner Mädchen, die Vater und Mutter in diesen Jahren verlieren.

Und was geht all das jüngere und ältere Menschen 100 Jahre danach noch an? Ihr sei beim Schreiben an dem Buch und den Schilderungen, wie hungernde Menschen damals ein Stück Brot geschätzt haben, im eigenen Leben so manches noch bewusster geworden, meinte Walterskirchen am Ende. So habe sie etwa noch mehr zu schätzen gelernt, wie voll heutzutage Supermärkte sind.