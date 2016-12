Für die mehr als 1.000 Priester, die in der Erzdiözese Wien ihren Dienst versehen, gilt ab Jänner ein neues Dienstrecht. Dabei wird es die neue Funktion des „Pfarrvikars“ geben. Darunter versteht man einen Priester, der nicht als Pfarrer Letztverantwortung in einer Pfarre trägt, der aber auch nicht mehr als Kaplan – also in Ausbildung – tätig ist.

Der Grund für diese Maßnahme: Mit dem Reformprozess in der Erzdiözese Wien werden auch große Pfarreinheiten geschaffen, in denen mehrere Priester gemeinsam tätig sind. Für diese neue Zusammenarbeit steckt das neue Dienstrecht auch die Rahmenbedingungen ab.

So wird es künftig nicht mehr nur Kooperationsvereinbarungen zwischen Pfarrer und den pastoralen Laienmitarbeitern geben, sondern diese Vereinbarungen werden auch auf die Priester ausgeweitet. Generalvikar Nikolaus Krasa dazu gegenüber der Kirchenzeitung „Der Sonntag“: „Damit soll die Zusammenarbeit in einer Pfarre verbindlich geregelt werden, in Autonomie der Pfarren, aber nach dem im Dienstrecht vorgegebenen Rahmen.“

Krasa erklärte dazu auch, dass es früher in großen Pfarren selbstverständlich gewesen wäre, dass es mehrere Kapläne gibt, von denen der eine oder andere nie Pfarrer wurde. Zuletzt sei aber fast jeder pastoral eingesetzte Priester irgendwann einmal Pfarrer geworden, „egal ob er ein Managementtalent hat oder ob er sich viel lieber in spezifischer Seelsorgearbeit engagieren würde“, so Krasa.