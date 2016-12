Große Erleichterung bei den Rettungsorganisationen, vielen Bürgermeistern und vor allem in der Bevölkerung. Alle 32 Notarzt-Standorte bleiben in Niederösterreich erhalten und werden auch ab 1. Jänner 2017 weiter vom Roten Kreuz und dem Arbeitersamariterbund (ASBÖ) als Subunternehmer geführt.

Die beiden heimischen Rettungsorganisationen waren auch die einzigen Bewerber bei der europaweiten Ausschreibung. Diese wurde im Februar gestartet, weil die bestehenden Verträge Ende 2016 auslaufen. Damals war die Einteilung in acht Versorgungsregionen beschlossen worden. 22 Notarztstützpunkte, also um zehn weniger als bisher, galten dabei als Mindestanforderung.

Dass letztlich das gesamte Notarztwesen in gleicher Quantität und Qualität bestehen bleibt, war das Ergebnis langwieriger Verhandlungen. Vor allem aber der Druck aus der Bevölkerung bzw. mehrerer Bürgermeister dürfte seine Wirkung nicht verfehlt haben. Noch zwei Tage vor der Vertragsunterzeichnung galt die Schließung einiger kleinerer Standorte als fix.

Nur mehr 15 Spitäler stellen Notärzte

Entsprechend groß ist die Erleichterung. „Die notärztliche Versorgung ist in Zukunft gesichert“, betonte die für Finanzen zuständige Landeshauptmannstellvertreterin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Und SPÖ-Landesrat Maurice Androsch ergänzt: „Bei 240.000 Notfällen im Jahr ist das Rettungswesen eine wichtige Säule im Gesundheitsbereich.“ Der Vertrag zwischen dem Land NÖ und den Rettungsorganisationen wurde für die nächsten fünf Jahre abgeschlossen.

Statt bisher jährlich 13 Millionen Euro investiert das Land nun sogar 17,8 Millionen Euro. Das hat aber vor allem den Grund, dass die Landeskliniken-Holding in Zukunft statt an 24 Standorten aufgrund der Arbeitszeitgrenze nur mehr an 15 Spitälern die Notärzte für den laufenden Einsatz zur Verfügung stellen kann.

Weil nun also neun weitere Rettungsorganisationen sich die Mediziner nun selbst suchen und organisieren müssen, gibt es dafür auch mehr Geld. „Insgesamt sind in Niederösterreich 332 Ärzte als Notärzte ausgebildet“, erklärt der für die Kliniken zuständige VP-Landesrat Karl Wilfing.

Ergänzt wird Notarztstruktur durch neue Pilotprojekt

Die Einteilung in acht Versorgungsregionen bringt auch einige Veränderungen mit sich. In Zukunft soll es für die jeweilige Region einen ärztlichen Leiter geben. Die Bewirtschaftung mit medizinischen Materialien wird innerhalb der Regionen gemeinsam koordiniert.

Nach der Entscheidung wird nun auch die Umstellung von Notarztwägen (NAW) auf Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF) weitergeführt. Was die wenigsten Gemeinden dabei bedenken: Sie müssen Geld für einen zusätzlichen Rettungstransportwagen aufbringen, der bei der Systemumstellung gebraucht wird und den NEF zu den Einsätzen begleitet.

Ergänzt wird die Notarztstruktur ab 2017 durch das neue Pilotprojekt des Nachthubschraubers Christophorus 2 am Standort Krems, der in Zukunft rund um die Uhr in Niederösterreich eingesetzt werden kann.