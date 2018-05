"In den nächsten zehn Jahren ist in Niederösterreich mit einer überproportional wachsenden Zahl hochaltriger Menschen zu rechnen und damit auch mit einem wachsenden Betreuungs- und Pflegebedarf", so Königsberger-Ludwig.

Derzeit funktioniere das Pflegesystem nicht zuletzt wegen der "überdurchschnittlichen Leistungen", die so viele Menschen am Krankenbett, in den Pflegeheimen, bei den mobilen Diensten, im Rahmen des betreuten Wohnens sowie in zahlreichen anderen Bereichen erbringen, betont die Landesrätin: "Allerdings wird es notwendig sein, aufgrund der weiter stark steigenden Nachfrage an Pflege und Betreuung, den Pflegeberuf zu attraktivieren. Viele der unglaublich engagierten Menschen, die heute in diesem so fordernden Berufsfeld arbeiten, sind bereits jetzt an den Grenzen ihrer Belastbarkeit angelangt. Aber auch die Angehörigen benötigen bei der Pflege zu Hause weitere Hilfe." Zwar gebe es einiges an Unterstützung, dennoch sei die Belastung sehr hoch, hält Königsberger Ludwig fest.

"Im Bereich Pflege werden wir in Zukunft vor großen Herausforderungen stehen, die es zu meistern gilt. Menschen wollen möglichst an ihrem Heimatort bleiben können, daher sind kleinräumige Pflege-Kompetenz-Zentren wünschenswert, die ein Altern in der vertrauten Umgebung ermöglichen. Denn es muss trotz der demographischen Entwicklung immer unser Anspruch sein, Menschen zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, mit optimalen Pflegeleistungen zu versorgen", so Königsberger-Ludwig.