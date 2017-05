Anfang April haben Niederösterreichs Ärzte gewählt. Wahlsieger war Andreas Stippler, Orthopäde aus Krems, mit seinem „Ärzteverband Niederösterreich. Er holte sich 19 Mandate (2012: 14 Mandate). Auf Platz 2 landeten „Die Engagierten“ rund um Präsident Christoph Reisner mit 11 Mandaten (2012: 15 Mandate). 23 weitere Mandate gingen an andere Fraktionen.

Am Mittwoch wählten die 53 Mitglieder der konstituierenden Vollversammlung der NÖ Ärztekammer das neue Führungsteam. Das Ergebnis: Die Spitzenfunktionäre behalten ihre Positionen. Und: Christoph Reisner bleibt NÖ Ärztekammerpräsident.

"Wir haben zehn Jahre lang gut zusammengearbeitet"

Möglich ist das durch die Koalition aus fünf der sechs in der Vollversammlung vertretenen Gruppierungen. Denn: Um NÖ Ärztekammerpräsident zu werden, braucht es mehr als die Hälfte der Stimmen aller Mandatare und genug Stimmen sowohl unter den Mandaten der niedergelassenen als auch unter den angestellten Ärzten.

„Unabhängig vom Wahlausgang war das Ziel, die Koalition fortzusetzen. Wir haben zehn Jahre lang gut zusammengearbeitet und wollen das in der nächsten Funktionsperiode fortsetzen“, so Reisner, der auch seinen Kurs weiterführen will.

Die Reaktion vom Wahlsieger: „Wir bedauern, dass wir unseren Wahlauftrag nicht umsetzen können. Es gab leider keine Bereitschaft zum Gespräch. Während anderswo die Wahlsieger zur gestaltenden Kraft aufsteigen und den neuen Präsidenten stellen, erleben wir in Niederösterreich eine ,Koalition rund um den Wahlverlierer’“, so Stippler. „Uns bleibt nur die Rolle des Kontrollierenden.“