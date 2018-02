350 Millionen Euro investieren Land NÖ, Sozialpartner und AMS dieses Jahr in den NÖ-Arbeitsmarkt. Alleine im Februar wurden von der Landesregierung und dem AMS insgesamt 14,6 Millionen Euro an Förderungen freigegeben. 14 Beschäftigungsinitiativen in ganz Niederösterreich profitieren davon – unter anderem der soziale Supermarkt SOMA, die Emmausgemeinschaft in St. Pölten, der Verein Kulturlandschaft Schmidatal und die Aktions Lebensraum Wald in Stockerau. 260 Arbeitslose werden dadurch gefördert.

"Menschen sollen wieder Perspektiven bekommen"

„Trotz der erfreulichen Situation am NÖ-Arbeitsmarkt gibt es Gruppen, die eine Unterstützung benötigen. Gerade Personen mit schlechter Ausbildung oder mit gesundheitlichen Einschränkungen laufen weiterhin Gefahr, langzeitarbeitslos zu werden oder zu bleiben“, erklärt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Das mit 1,3 Milliarden Euro dotierte NÖ Beschäftigungspakt habe das Ziel, diesen Menschen wieder Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt und Hoffnung auf ein „selbstbestimmtes, gutes Leben“ zu geben.

Insgesamt stieg die Zahl der unselbständig Erwerbstätigen im Jänner in Niederösterreich um 2,2 Prozent auf 592.000. Land und AMS erwarten in den nächsten Monaten einen ungebrochenen weitern Anstieg des Beschäftigtenstandes.