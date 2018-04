Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hat sich mit ihrem Landesregierungsteam gerade zwei Tage lang zur Klausur in Laa an der Thaya zurückgezogen. Dort wird die ÖVP-Landeschefin heute zum Klausurende das Kommando für die Regierungsarbeit bis zum Sommer vorgeben.

Kärntens SPÖ-Landeshauptmann Peter Kaiser kann nur neidisch nach Niederösterreich blicken. Denn die schon fix scheinende rot-schwarze Koalition im Land droht zu platzen, weil es in der Kärntner ÖVP einen internen Aufstand gegen Landesobmann Christian Benger gegeben hat. Dieser hat am Mittwoch den Hut genommen, seit der Nacht auf heute, Donnerstag, steht Martin Gruber als designierter Nachfolger an der Spitze der Landes-ÖVP fest.

Für den Unterschied zwischen dem ruhigen Fahrwasser an der Traisen in St. Pölten und dem hohen Wellengang am Wörthersee ist vor allem ein Umstand verantwortlich. In Niederösterreich hat die ÖVP bei der Landtagswahl am 28. Jänner die absolute Mehrheit gehalten und hat damit im Landtag mit 29 von 56 Mandaten genau einen Abgeordneten mehr als für die Absolute nötig ist.

In Kärnten hat die SPÖ mit 18 von 36 Mandaten genau die Hälfte bei der Landtagswahl am 4. März geholt und damit die absolute Mehrheit im Landesparlament um nur einen Abgeordneten verpasst.

Wenn SPÖ und FPÖ in St. Pölten nicht spuren . . . .

Mikl-Leitners ÖVP konnte sich erlauben, mit SPÖ und FPÖ, die auch in der Landesregierung sitzen, jeweils ein Arbeitsabkommen abzuschließen. Denn die Schwarzen haben nicht nur die Mehrheit in der Landesregierung, sondern notfalls auch allein die Möglichkeit im Landtag Gesetze zu beschließen, wenn Rot oder Blau nicht spurt.

In Kärnten muss Kaiser, nachdem die rot-schwarze Koalition wackelt, die Koalitionsgespräche nochmals neu aufrollen. Bei der ÖVP fürchtet er nun, dass bei den Schwarzen die Bundes-ÖVP mit Obmann Sebastian Kurz wegen Türkis-Blau im Bund eine SPÖ-ÖVP-Koalition in Kärnten sabotieren will.

Damit bleiben als Alternative noch die FPÖ und das Team Kärnten um den Ex-SPÖ-Rebellen Gerhard Köfer. Jedenfalls muss Kaiser wegen des einen fehlenden Mandats Zugeständnisse machen, möglicherweise sogar deutlich an die Kleinpartei des Ex-SPÖ-Rivalen Köfer. Denn die Freunde der SPÖ an einer Koalition mit der FPÖ ist begrenzt.

Nervenkrimi um Koalition in Kärnten

In Niederösterreich geht der neu konstituierte Landtag jetzt nach Ostern ans Arbeiten. In Kärnten wird die Koalitionsbildung für Kaisers SPÖ nun zu einem regelrechten Nervenkrimi, dessen Ausgang vorerst angesichts des Umsturzes beim Fast-SPÖ-Koalitionspartner ÖVP nicht absehbar ist.