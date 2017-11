Irgendetwas war anders, aber was genau das war, konnte er nicht auf den ersten Blick sagen. Deswegen saß Landwirtschaftskammer-Präsident Hermann Schultes in einer der vorderen Reihen im Festspielhaus und musste sein Smartphone zücken, um zu googeln. Als dann das Bild der Landeshauptfrau auf seinem Handy-Display erschien, wusste er es: die Haarfarbe! „War mir vorher gar nicht aufgefallen“, schmunzelte Schultes beim Empfang nach der offiziellen Leopoldi-Feier vergangenen Mittwoch, „dass die Hanni jetzt blond ist.“ Ist sie.

Außerdem neu: Dass der Abend von EX-ORF-Moderator Gerald Gross moderiert wurde, dass ein politischer Gast die Festagsrede hielt und dass der feierliche Abend nun in St. Pölten begangen wird. „Ich will nicht wissen, wie viele heute versehentlich nach Grafenegg gefahren sind“, lachte einer der VIP-Gäste im Festspielhaus-Foyer. „Das passt schon“, konstatierte Raiffeisen-Chef Erwin Hameseder, „das ist jetzt eine neue Ära und Gewohnheiten sind da, um gebrochen zu werden.“

Eine, allerdings, stellte die neue Location vor eine Herausforderung: Volkskultur-Chefin Dorli Draxler, die für die musikalische Gestaltung des Abends zuständig war: Die Bühne im Festspielhaus ist wesentlich weniger tief als die in Grafenegg, was bedeutet: „Wir mussten uns etwas einfallen lassen, weil kein Platz für ein Orchester war.“ So traten unterschiedliche Ensembles aus Niederösterreich auf, die die prominenten Gäste im Publikum in Staunen versetzten, allen voran Rock’n’Roll- Musiker Andy Lee Lang, der sowohl von der Akustik im Saal wie auch von den Musikern begeistert war.

Ebenfalls eine Premiere erlebte Erwin Pröll, der heuer erstmals im Publikum saß und der Rede seiner Nachfolgerin Johanna Mikl-Leitner lauschte, anstatt sie selbst zu halten. „Es war sehr schön“, meinte er. „Wenn man so lange Veranstaltungen besucht und eine gewisse Verantwortung trägt, verlernt man fast, diese tollen Abende zu genießen.“

Bis sie genießen konnte, dauerte es für die Landeshauptfrau nach dem Händeschütteln tatsächlich: Lampenfieber, erzählte sie, hätte sie nach ihrer ersten Landesfeiertagsrede zwar keines gehabt, aber die Erleichterung, den Abend gut hinter sich gebracht zu haben, war ihr dennoch anzumerken.

Als Verstärkung hatte die Politikerin ihre Mutter mitgebracht. Wer den Landesheiligen nicht ganz so ausgiebig feiern konnte: Der Zweite Landtagspräsident Gerhard Karner, der zwei Tage zuvor seinen 50. Geburtstag begangen hatte und stimmlich noch etwas angeschlagen war, sowie Innenminister Wolfgang Sobotka, der dem Landesheiligen ein bisschen gebremst seine Hochachtung aussprach: „Wir feiern die Feste, wie sie fallen, aber morgen muss ich früh aufstehen.“ Des Weiteren unter den Gästen: Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf, Sänger Roland Neuwirth, Kabarettist Alexander Bisenz, Landesschulratspräsident Johann Heuras, Landesfeuerwehrkommandant Didi Fahrafellner sowie sein Pendant beim Bundesheer, Martin Jawurek und viele mehr.