Der Landesparteitag der ÖVP findet am 25. März statt. Johanna Mikl-Leitner wurde bereits vom Landesparteivorstand als einzige Kandidatin für die Nachfolge von Erwin Pröll nominiert. Für das Stellvertreterteam muss das Wahlkomitee noch einen Vorschlag erarbeiten.

Der Wechsel in der NÖ Landesregierung wird in einer Landtagssitzung nach dem Landesparteitag vollzogen. Zu rechnen ist mit einer Sondersitzung, die höchstwahrscheinlich am 18. April stattfinden wird. In dieser Sitzung wird auch das neue Regierungsmitglied angelobt.