Nur mit der Halbierung der Flüchtlingsobergrenze "können wir sicherstellen, dass Österreich nicht über seine Möglichkeiten belastet wird, und unser Sozialsystem und damit der soziale Friede langfristig erhalten bleiben", stellte ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger in einer Aussendung fest

"Nicht nur die vordergründig diskutierten Bereiche Asyl- und Grundversorgung sind durch die hohe Anzahl Schutzsuchender massiv belastet, sondern zahlreiche weitere - von den Schulen über das Gesundheitssystem bis hin zum Wohnungswesen", so der Klubobmann.

Um Sozialbetrug einzudämmen, fordert die Volkspartei in einem Antrag die Bundesregierung auf, ein Lichtbild auf der E-Card verpflichtend vorzusehen. Die FPÖ will zusätzlich einen verpflichtenden Fingerprint und hat dazu in einer Aussendung einen Zusatzantrag angekündigt.

Auf der Tagesordnung der morgigen Sitzung steht u.a. ein Antrag auf verpflichtenden Ethikunterricht für Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen. Weitere Punkte betreffen das Einfrieren der Beitrittsverhandlungen der EU mit der Türkei und ein klares Bekenntnis zur EU.

Weiters beschlossen werden soll u.a. die Übernahme einer Landeshaftung in Höhe von rund 1,47 Millionen Euro in Zusammenhang mit der NÖ Landesausstellung 2017 "Alles was Recht ist" und der Sonderausstellung "Schloss Pöggstall - 800 Jahre am Puls der Zeit" im südlichen Waldviertel.