Nach der Niederösterreich-Wahl vom 28. Jänner tritt der Landtag am Donnerstag in St. Pölten zur konstituierenden Sitzung zusammen.

Der niederösterreichische Landtag ist am Donnerstag zu seiner konstituierenden Sitzung nach der Wahl am 28. Jänner zusammengetreten. Im Landesparlament sind fünf Fraktionen vertreten - neben ÖVP, SPÖ, FPÖ und Grünen nun auch die NEOS.

Regierungserklärung Mikl-Leitners mit mehrfachem Dank

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) eröffnete ihre Regierungserklärung mit dem Dank an die Landsleute für das Vertrauen (49,6 Prozent, Anm.), das sie am 28. Jänner erhalten hatte. Zudem dankte Mikl-Leitner dem scheidenden Landtagspräsidenten Hans Penz und ging auf zukünftige Ziele ein:

Artikel #85194321

53 Stimmen für Mikl-Leitner

Johanna Mikl-Leitner wurde mit 53 von 56 abgegebenen Stimmen von den Abgeordneten des NÖ Landtages gewählt.

Als sie am 19. April 2017 die Nachfolge von Erwin Pröll (ÖVP) antrat, waren es 52 gewesen. Auf die LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) und Franz Schnabl (SPÖ) entfielen 53 bzw. 47 Stimmen.

Wahl der weiteren Regierungsmitglieder

Bei der Wahl der weiteren Regierungsmitglieder erreichten in den Reihen der ÖVP die schon bisher amtierenden Petra Bohuslav und Ludwig Schleritzko sowie die Neo-Landesräte Christiane Teschl-Hofmeister und Martin Eichtinger jeweils 53 Stimmen.

Für Ulrike Königsberger-Ludwig, neues Regierungsmitglied der SPÖ, votierten 50 Mandatare. Der freiheitliche Neo-Landesrat Gottfried Waldhäusl erhielt 52 Stimmen. Die Grünen hatten im Vorfeld angekündigt, kein Regierungsmitglied zu wählen.

Karl Wilfing und Gerhard Kramer einstimmig gewählt

Nach der Abschiedsrede von Hans Penz stand die Wahl des Landtagspräsidenten an. Karl Wilfing wurde als neuer Ersten Landtagspräsident einstimmig gewählt (56 Stimmen).

Wilfing versprach, ein "politischer, aber kein parteipolitischer Präsident zu sein und erinnerte an das Jahr 1938, das auch eine Folge des Versagens des Parlamentarismus gewesen sei.

Auch Gerhard Kramer, ebenfalls ÖVP, wurde einstimmig gewählt.

Karin Renner, SPÖ, wird Dritte Landtagspräsidentin. Für sie stimmten 55 der 56 Abgeordneten.

Abschiedsrede von Hans Penz

Der scheidende Landtagspräsident Hans Penz (ÖVP) eröffnete die Sitzung pünktlich um 10.00 Uhr. Auf der Zuschauergalerie fanden sich zahlreiche ehemalige Landespolitiker, u.a. Landeshauptmann a.D. Erwin Pröll (ÖVP), die frühere LHStv. Heidemaria Onodi (SPÖ) sowie Gemeindebundpräsident LAbg. a.D. Alfred Riedl ein.

Auch der St. Pöltner Bischof Kurt Küng, mehrere Äbte sowie Familienmitglieder von Mandataren und Landesregierungsmitgliedern, etwa von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), wohnten der Sitzung bei.

"Mit dem heutigen Tag tritt eine umfassende Geschäftsordnungsreform in Kraft, um die lange gerungen wurde", hielt Penz zu Sitzungsbeginn fest. Das im Vorjahr im Landtag beschlossene Demokratiepaket sehe unter anderem eine Stärkung der Minderheitenrechte vor. Danach wurden die Landtagsabgeordneten - 24 von 56 Mandataren sind neu - angelobt.

Der Abschied nach zehn Jahren an der Spitze des Landtages sei persönlich etwas Besonderes, in der Sache etwas höchst Selbstverständliches, sagte Penz. "Politik heißt, Dienen als Privileg zu verstehen", so der scheidende Landtagspräsident. Streit dürfe und müsse auch sein - er müsse aber immer von gegenseitigem Respekt getragen sein. "Holen wir die Jugend ins Parlament und machen wir sie von Besuchern zu Beteiligten. Wir brauchen den Nachwuchs am Spielfeld und nicht nur auf der Zuschauertribüne", so Penz in seiner Abschiedsrede.

Penz' Appell an die Jugend: "Bei der Politik ist es wie im Nachwuchs - wir brauchen den Nachwuchs auf dem Spielfeld und nicht nur auf der Zuschauertribüne." Zugleich forderte er einen streitbaren Meinungsaustausch im Landtag: "Es ist die Aufgabe dieses Hauses, zu streiten: streiten darf sein, streiten muss sein. Der Streit muss aber immer von Respekt getragen sein."

Er dankt Andreas Maurer, Erwin Pröll und Johanna Mikl-Leitner und verabschiedete sich mit den Worten: "Ich wünsche Ihnen allen eine gute Hand für unser Land."

Die Volkspartei hält mit 29 (vorher 30) Mandaten weiterhin die absolute Mehrheit im Landesparlament. Die Sozialdemokraten stellen unverändert 13, die Freiheitlichen acht (zuvor vier) Abgeordnete. Mit je drei Mandataren sind die Grünen (zuvor vier) und die neu eingezogenen NEOS vertreten. Das Team Stronach hatte bei der Wahl nicht mehr kandidiert. Die Volkspartei hat - trotz Absoluter - Arbeitsübereinkommen mit SPÖ und FPÖ geschlossen