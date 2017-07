Politisch festgefahren war alles schon seit vielen Tagen. Die Nagelprobe bei der Landtagssitzung brachte auch kein Umdenken. Und so wurden vergangenen Donnerstag Änderungen in der Landesverfassung erneut ohne die SPÖ und die Grünen beschlossen. Aber mit einer Zweidrittelmehrheit, für die die ÖVP Unterstützung von FPÖ, der Liste Frank und dem fraktionslosen Walter Naderer erhielt.

Der Inhalt war wohl nicht das Entscheidende in dieser Sitzung. Für die Stärkung der Rechte der Minderheiten waren grundsätzlich alle gewesen: Künftig nur noch vier Unterschriften, um einen Antrag zu stellen. Oder das Einsetzen eines U-Ausschusses als Minderheitenrecht. Grünen-Klubobfrau Helga Krismer verpasste diesen neuen Regeln dennoch den Titel „Machterhaltungspaket“. VP-Klubobmann Klaus Schneeberger konterte, dass es absurd sei, „dass ich als Klubobmann einer Partei mit absoluter Mehrheit Minderheitenrechte gegen Minderheitsparteien durchsetzen muss“.

SP-Abgeordneter Rupert Dworak wiederum bemühte sogar Konfuzius mit dem Satz: „Wer schon bei Kleinigkeiten keine Geduld hat, dem gelingt kein großer Plan.“ Ein Verschieben des Beschlusses konnte er damit nicht erreichen. FPÖ-Klubobmann Gottfried Waldhäusl konterte mit einem Bauernspruch: „Wenn man zu lange sucht, wird man die Ernte nicht einfahren.“ Was ihm sogar einen seltenen Applaus von Schneeberger bescherte. Die Abstimmung verlief dann ohne Probleme. 38 Stimmen wären für die Zweidrittelmehrheit notwendig gewesen, 39 stimmten für die Verfassungsänderungen. Einen Umfaller gab es keinen.

Am Ende der Sitzung sprach VP-Landtagspräsident Hans Penz bezüglich der neuen Kontrollrechte für die Minderheitsparteien von einem „Kulturwandel“. Nach 15 Jahren wäre nun wieder einmal eine Novelle der Geschäftsordnung beschlossen worden. In Kraft tritt dieses Paket dann mit der kommenden Legislaturperiode.

Für ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ist damit das Demokratiepaket noch nicht abgeschlossen. Sie will die Hindernisse bei Volksbefragungen, Volksbegehren und Volksabstimmungen senken. Dass etwa nur noch 30.000 Unterschriften statt 50.000 notwendig sind. Oder nur 50 statt 80 Gemeinden. Oder dass die Entscheidungen der Landesregierung künftig den Klubs übermittelt und auch ins Internet gestellt werden. Sofern kein Datenschutz verletzt wird. Weitere Punkte könnten noch ein ausgebautes Vorzugsstimmensystem sein, so Klubobmann Klaus Schneeberger. All das soll in den kommenden Wochen – auch mit der SPÖ – verhandelt werden.

Diese wiederum veranstaltete eine Demokratie-Enquete zu diesen Fragen. Daraus soll ein Verhandlungspapier entstehen, über das man Ende August mit der ÖVP reden will. Landesparteivorsitzender Franz Schnabl: „Wir wollen, dass Niederösterreich zu einem Demokratie-Musterland wird.“ So könne man auch mehr Interesse für die Politik wecken. Derzeit sei NÖ in vielen Demokratiefragen Schlusslicht.

Das angekündigte Papier reicht von mehr Transparenz über Kontroll- und Minderheitenrechte bis hin zum Wahlrecht. Ein Teil davon wurde jetzt allerdings bereits im Landtag beschlossen – eben ohne die Stimmen der SPÖ.