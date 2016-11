Es war nicht anders zu erwarten gewesen: Das Ultimatum von SPÖ-Sozialminister Alois Stöger verstrich in der Vorwoche wirkungslos. Niederösterreich wird seine roten Linien bei der Mindestsicherung nicht aufgeben. Deswegen wird wohl ab dem 1. Jänner jedes Bundesland seine eigene Regelung haben, obwohl es im Hintergrund noch Gespräche zwischen den Regierungsparteien geben soll.

Bei der Sitzung des NÖ Landtags am Donnerstag jedenfalls wird das Paket – wie angekündigt – durchgewunken: Eine Deckelung für Familien und Mehrpersonenhaushalte bei 1.500 Euro pro Monat, geringere Mindestsicherung für all jene, die in den letzten sechs Jahren nicht mindestens fünf in Österreich verbracht haben, sowie die Verpflichtung zu gemeinnütziger Arbeit für Bezieher.

Die SPÖ-Vertreter im Ausschuss versuchten zwar noch, den Punkt über die geringere Mindestsicherung mit einem Abänderungsantrag zu entschärfen, blitzten jedoch ab. Somit stimmten im Ausschuss ÖVP und Klub Frank für die Verschärfungen, die SPÖ dagegen. FPÖ und Grüne sind in den Ausschüssen nicht stimmberechtigt. Allerdings ist klar, dass die FPÖ bei dem Antrag mitziehen wird, die Grünen dagegen sein werden.

Heftige Debatte in NÖ Arbeiterkammer

Bei der Vollversammlung der NÖ Arbeiterkammer am vergangenen Freitag in St. Pölten stand ebenfalls das Thema „Mindestsicherung“ auf der Tagesordnung. Die sozialdemokratischen Gewerkschafter (FSG) stimmte dabei gegen die Reform, die in NÖ beschlossen werden soll. Worauf die VP-Arbeitnehmervertreter (NÖAAB) heftig reagierten. Landesgeschäftsführerin Sandra Kern: „Eine Arbeitnehmer-Vertretung sollte auf der Seite der Arbeitnehmer stehen, die jeden Tag Hand anlegen. Und nicht auf der Seite derer, die nur die Hand aufhalten, obwohl sie arbeiten könnten.“ Und: „Wenn ich in den Betrieben unterwegs bin, höre ich von den Arbeitnehmern ständig: Bei dieser Mindestsicherung hat man doch das Gefühl, dass man eigentlich der Dumme ist, wenn man arbeiten geht.“ Darauf sollte die Arbeiterkammer in NÖ hören, so Kern.

Was FSG-Landesvorsitzender Rene Pfister nicht auf sich sitzen ließ: „Die FSG Niederösterreich steht immer aufseiten der Arbeitnehmer. Unser Einsatz im Land ist Garant dafür, dass Lohnerhöhungen und finanzielle Entlastungen bei den Menschen ankommen. Arbeit muss sich lohnen, das stimmt vollkommen. Daher Löhne rauf! Es darf keinen Kollektivvertrag unter 1700 Euro geben.“ Auf die Mindestsicherung direkt ging er allerdings nicht ein. Dafür warf er dem NÖAAB vor, mehr auf der Seite der Unternehmer als jener der Arbeitnehmer zu stehen.

Alleinstehende u. Alleinerzieher/innen erhalten 837,76 Euro Mindestsicherung pro Monat, für (Ehe)Paare beträgt sie 1.256,64 Euro, für jede weitere erwachsene und unterhaltsberechtigte Person 418,88 Euro, für Personen in einer Wohngemeinschaft ohne gegenseitige Unterhaltsansprüche 628,32 Euro, für minderjährige Kinder mit Anspruch auf Familienbeihilfe 192,68 Euro, jeweils pro Monat.