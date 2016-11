Auf "mehr Gerechtigkeit gegenüber Steuerzahlern und tatsächlich Hilfebedürftigen" setzt das Land Niederösterreich laut LHStv. Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) mit einer Reform des NÖ Wohnzuschusses. Pro Jahr würden 28.000 Familien mit kleiner Brieftasche unterstützt, was einem budgetären Volumen von 50 Millionen Euro entspreche.

Die am Donnerstag im NÖ Landtag zur Beschlussfassung anstehende Änderung des entsprechenden Gesetzes bringe folgende Neuerungen, erläuterte Mikl-Leitner laut Landespressedienst: "Ab 1. Jänner müssen alle Erst- und Folgeantragsteller mindestens fünf Jahre ununterbrochen in Österreich angemeldet und auch anwesend gewesen sein. Zudem werden wir das Melderegister heranziehen, um Missbrauch vorzubeugen." Das sei ein klares Signal, dass es keinen sofortigen Zugang zu allen Sozialleistungen gebe und auch genau kontrolliert werde.

15.000 neue Wohnungen bis 2020

Die Reform erfolge aus Gründen der Gerechtigkeit gegenüber den Steuerzahlern, deren Geld punktgenau einzusetzen sei, und jenen, die tatsächlich Hilfe bedürfen, unterstrich die Landeshauptmannstellvertreterin. Schätzungen zufolge könnten 500 von den derzeit 28.000 unterstützten Haushalten nicht mehr den neuen Richtlinien entsprechen, was einer Einsparung von 1,5 Millionen Euro gleichkäme.

Bis 2020 sind laut Mikl-Leitner 15.000 neue Wohneinheiten geplant, zudem entstünden 5.000 betreute Wohnungen für Senioren, bis 2017 zusätzlich 1.500 im Bereich junges Wohnen, führte Mikl-Leitner aus. Mit 450 bis 500 Millionen Euro pro Jahr würde in Niederösterreich mehr als in allen anderen Bundesländern in die Wohnbauförderung investiert, gleichzeitig lägen die Mietkosten unter dem Österreich-Durchschnitt.