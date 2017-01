Dass der Rechnungshof den einstigen Doppeljob von SPÖ-Bürgermeister Andreas Babler in Traiskirchen kritisiert hat, führte in der Stadt im Bezirk Baden sogar zu einer Sondersitzung des Gemeinderates. Am Donnerstag ist dieser Bericht auf der Tagesordnung des NÖ Landtags. Was vor allem für die SPÖ-Abgeordneten eine schwierige Debatte werden wird.

Es ist nicht der einzige Rechnungshofbericht, der für Diskussionen sorgen wird. Auch jener über die Finanzierung von Gemeinden durch das Land ist nicht sehr schmeichelhaft ausgefallen. Unter anderem im Visier: die Gemeindeabteilung.

Weitere Rechnungshofberichte in dieser Sitzung: Eine Nachkontrolle bei der Fachhochschule in Wiener Neustadt, ein Bericht über eine Nachkontrolle über die Ausstattung bei der Gruppe Straße sowie der EU-Finanzbericht 2014.