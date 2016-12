Im März hatten die Grünen mit ihrer Offensive einem Online Voting dafür geworben, Bürger und Bürgerinnen an der politischen Debatte im NÖ Landtag mitwirken zu lassen. Über 30.000 hatten daran teilgenommen, 25 Bürgeranträge sind daraus resultiert. „Leider wurde die Mehrheit von der ÖVP abgelehnt“, kommentiert Krismer. Lediglich drei Anträge solle die ÖVP behandeln wollen.

„Ich finde es aber sehr interessant, was die Menschen in unserem Land bewegt, deswegen haben wir beschlossen auch nächstes Jahr wieder ein Online Voting durchzuführen“, fügt Krismer hinzu. Zum Thema der „Aktuellen Stunde“ bei der Landtagssitzung am Donnerstag: „Gesundheitsversorgung 2030 in NÖ - Stirbt der Beruf des Hausarztes aus?“ sieht Krismer einen Schritt in die richtige Richtung: „Die Grünen sind für die Reform der Gesundheitszentren, aber mir persönlich geht sie in manchen Punkten zu wenig weit“.

Unmut zum Thema Mindestsicherung

Sie fordere mehr Mitsprache für Personengruppen etwa Selbsthilfegruppen. Zudem solle es in Stadt und Land die gleichen Rahmenbedingungen geben. „Ich habe kein Verständnis für Ärzte und Ärztinnen, die sich dagegen aussprechen. Es geht ihnen um sich selbst und nicht um die Patienten und Patientinnen sowie darum das Gesundheitswesen voranzubringen“, erklärt Krismer und fügt hinzu: „Eine Möglichkeit wäre beispielsweise die bestehenden Ambulanzen umzubauen. Die neue Fülle im gleichen Haus ist ein Schritt in die richtige Richtung.“

Krismer hatte bei der letzten Tagung zum Thema Mindestsicherung ihren Unmut bereits klar tituliert, gerade jetzt sei es den Grünen ein wichtiges Anliegen Stellung zu beziehen: „Wir wollen Haltung zeigen in Zeiten wie diesen“, erklärt Krismer. Man fühle sich bei fast 1600 Unterschriften für die Online Petition der Mindestsicherung bestätigt. „Gemeinsames Miteinander ist etwas anderes, als die geplante Mindestsicherung“, ist sich Krismer abschließend.