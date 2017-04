Franz Schnabl | SPNÖ

Franz Schnabl (* 14. Dezember 1958 in Neunkirchen) wohnt im burgenländischen Großhöflein. Er ist Vice President of Human Resources bei Magna International Europe GmbH mit Sitz in Wien und Präsident des Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs. Er war von 1999-2003 Generalinspektor der Bundespolizeidirektion Wien und übernahm dort die Gesamtverantwortung für rund 6.800 Mitarbeiter.

Von dort erfolgte 2003 der Wechsel zu Magna. Zunächst als Director of Revision and Security, wo er am Aufbau einer Revisionsabteilung für Europa beteiligt war. Danach übernahm er den Posten als Vice President of Corporate Culture and Communications. Seit 2010 hat Schnabl die Position als Vice President of Human Resources Europe inne. Er trägt die Regionalverantwortung für 123 Produktionsstandorte, sowie 42 Engineering- und Sales-Offices in Europa.

Neben seiner Karriere bei Magna ist er sowohl sozial als auch politisch engagiert. Bereits seit 13 Jahren ist er Präsident des Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs (ASBÖ) und dort ehrenamtlich tätig. Darüber hinaus ist er Mitglied des Bundesvorstandes der SPÖ. Privat reist, liest und kocht er sehr gerne.

Franz Schnabl wurde am 14.12.1958 geboren, ist verheiratet, hat 2 Kinder und einen Enkelsohn. Nach seiner Volksschule in Raach besuchte Schnabl das Gymnasium in Katzelsdorf/ Leitha und absolvierte danach die Polizeischule und 1984/ 1985 die Sicherheitsakademie.