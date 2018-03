Bei der Caritas wurde betont, dass man die seit Jänner 2017 geltende Regelung mehrfach kritisiert habe, weil sie niedrigere Bezüge für Asylberechtigte sowie eine "Deckelungskürzung" der Mindestsicherung ab einer gewissen Haushaltsgröße vorsehe. Ähnliches gelte auch in Oberösterreich und im Burgenland; der VfGH-Entscheid werde somit nicht nur Folgen für Österreich haben, erklärte der St. Pöltner Caritas-Sprecher Christoph Riedl-Daser laut Kathpress.

Für Michael Chalupka, Direktor der Diakonie Österreich, wird durch den Spruch eines der großen Vorhaben des Regierungsprogrammes obsolet. Der VfGH habe klargestellt, "dass eine Ungleichbehandlung - wie sie auch die Regierung offen anstrebt - verfassungsrechtlich nicht möglich ist".

"Das Ziel kann jetzt nur sein, eine verfassungskonforme österreichweite Mindestsicherung zu gestalten, die für alle Menschen in Notsituationen, unabhängig von ihrer Herkunft, existenzsichernd ist", betonte Chalupka: "Denn niemand in Österreich kann Gesetze wollen, die bedeuten, dass mehr Menschen in Obdachlosigkeit leben, und Ausbeutung jeglicher Art ausgeliefert sind."

NEOS für "faire, bundeseinheitliche" Regelung

NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker sah sich in einer Aussendung in seiner Kritik bestätigt: "Es ist gut, dass der VfGH mit seinem Urteil Klarheit geschaffen hat. Sozialpolitik auf dem Fundament dumpfer Ausländerfeindlichkeit ist rechtlich nicht zulässig."

Die niederösterreichischen NEOS untermauerten ihre Forderung, dass in Sachen Mindestsicherung eine "faire, bundeseinheitliche" Regelung kommen müsse. Eine solche solle verstärkt auf Sachleistungen setzen.

Die Pinken hätten sich "immer klar für eine bundesweite Lösung ausgesprochen", erinnerte Collini . Es sei "gut, dass der VfGH mit seinem Urteil Klarheit geschaffen hat".

Landes- und Bundesregierung seien nun aufgefordert, ein einheitliches Modell am Beispiel Vorarlberg umzusetzen. "Es ist völlig unverständlich, dass aktuell jedes Bundesland eine eigene Regelung hat, womit innerösterreichische Wanderungsbewegungen ausgelöst werden", betonte die designierte Fraktionschefin Indra Collini.