Was in Niederösterreich an 80 Pflichtschulen seit Februar bereits Realität ist, soll es ab Herbst in ganz Österreich geben: Klassen für Schüler mit mangelhaften Deutschkenntnissen. Drei Millionen Euro pro Schuljahr lässt sich das Land diese Klassen kosten, 60 junge Pädagoginnen wurden dafür angestellt. 13 Stunden pro Woche werden hier Kinder in Brennpunkt-Schulen separat unterrichtet, die kein oder nur mangelhaft Deutsch können.

Dass Bildungsminister Heinz Faßmann das NÖ-Modell auf ganz Österreich ausweiten will, freut VPNÖ-Geschäftsführer Bernhard Ebner: „Eine richtige, wichtige und zukunftsweisende Maßnahme im Sinne aller Kinder.“ 14 Prozent aller 14-Jährigen in Niederösterreich können nicht sinnerfassend lesen, in Wien sind es gar 24 Prozent – ein Drittel davon hat Deutsch als Muttersprache. Beim 2017 gestarteten Pilotprojekt in Wr. Neustadt zeige sich eine deutliche Verbesserung der Sprachkompetenz der Kinder, betont Ebner.

"In Wr. Neustadt weiß man, wie erfolgreich die Deutschklassen sind"

Dass die ehemalige SPÖ-Bildungsministerin und NÖ-Spitzenkandidatin Sonja Hammerschmid die Einführung der Deutschklassen als „unsinnig und praktisch undurchführbar“ kritisiert, empört ihn: „Hammerschmid soll sich bei der SPÖ in Wr. Neustadt erkundigen. Dort weiß man, wie erfolgreich die Deutschklassen sind.“

VPNÖ-Bildungssprecherin Margit Göll sieht in den Deutsch-Klassen die einzig richtige Antwort auf die aktuellen Herausforderungen und eine neue Chance für alle Kinder: „Wer heute sogenannte Brennpunkt-Schulen besucht, der weiß, dass es vielerorts nicht mehr um Unterricht und Wissensvermittlung geht, sondern um Erziehung und Betreuung.“

Kommt die bundesweite Regelung nicht mit Herbst, ist Niederösterreich dennoch gerüstet: Gegenwärtig wird bereits der Bedarf für das kommende Schuljahr erhoben.