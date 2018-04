Aktuell sind ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz und Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit einer 250-köpfigen Delegation in China zu Gast, um die rot-weiß-roten Wirtschaftsbeziehungen mit dem Land der Mitte zu stärken. Für Ende November hat auch eine Abordnung aus NÖ diese Reise geplant.

„Wir wollen die Exporte ankurbeln und neue Märkte erobern“, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) bei der Regierungsklausur. Aktuell liegt China mit Warenexporten von rund 400 Millionen Euro nur auf Rang 14 in der NÖ-Außenhandelsbilanz. Immerhin werden dadurch aber 4.400 heimische Jobs gesichert. Doch im Vergleich zur Marktgröße Chinas ist noch Luft nach oben. Vor allem in den Branchen Technologie und Konsumgüter soll Niederösterreich in Zukunft punkten. In erster Linie in Shanghai sowie in der NÖ-Partnerprovinz Zhejiang.

Laut ÖVP-Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav sind große Industrieunternehmen wie ZKW, Baumit, Lisec, Doka und Agrana bereits in China vertreten, ebenso mittelgroße Unternehmen wie IGM Roboter. Genau diese KMUs sollen von der geplanten Reise im November 2018 profitieren.

Schweinefleisch aus NÖ geht nach China

Schon jetzt können heimische Landwirte jubeln. „Nach fast zehn Jahren der Verhandlungen dürfen unsere Schlachtbetriebe nun auch nach China liefern“, teilt Nachhaltigkeitsministerin Elisabeth Köstinger mit. Viele Teile vom Schwein (wie Ohren, Köpfe oder Füße) erzielen in Asien gute Preise, werden aber am heimischen Markt nicht so intensiv nachgefragt.

Als Nächstes steht die Verlängerung der Exportgenehmigungen für die Milchwirtschaft am Programm. Hier geht es um 20 heimische Molkereien, darunter auch jene aus NÖ wie die NÖM. Deren Exportzulassung muss alle vier Jahre verlängert werden und wäre 2018 ausgelaufen.