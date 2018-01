Mikl-Leitner: "Regenbogen-Koalition" möglich .

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hat vor der niederösterreichischen Landtagswahl am Sonntag die Möglichkeit einer "Regenbogen-Koalition" nach dem 28. Jänner als "ernst zu nehmen" bezeichnet. SPÖ-Spitzenkandidat Franz Schnabl habe angekündigt, dass er Landeshauptmann werden wolle, erinnerte sie am Donnerstag am Rande eines Pressegesprächs der Initiative "WIR für Johanna Mikl-Leitner".