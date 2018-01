Niederösterreichs Landespolitik und die Nachwehen um das NS-verherrlichende Liederbuch der Burschenschaft Germania zu Wiener Neustadt halten Österreichs Innenpolitik in Atem. Auf der Tagesordnung der ersten Sitzung des Nationalrats am Mittwoch standen Erklärungen von Bildungsminister Heinz Faßmann und Innenminister Herbert Kickl, bei denen die türkis-blaue Regierung ihre Aktivitäten bei Wissenschaft und Sicherheit hervorstreichen wollte.

Alles war aber überschattet von den Vorgängen in Niederösterreich. Bundeskanzler Sebastian Kurz ging in die Offensive und hat mit Innenminister Kickl vereinbart, dass ein Verfahren zur Auflösung der Burschenschaft Germania eingeleitet wird, um den Eindruck zu verhindern, dass man angesichts der Vorwürfe von NS-Wiederbetätigung auf Bundesebene tatenlos zusehe (NÖN.at berichtete).

Der Bundeskanzler reagierte damit auf den wachsenden Druck auf seine Person, in der Causa rund um die Liederbuch-Affäre und zu Niederösterreichs FPÖ-Spitzenkandidaten Udo Landbauer, der nach den Vorwürfen gegen die Burschenschaft Germania seine Mitgliedschaft ruhend gestellt hatte, aktiv zu werden. Unter anderen hat vor allem auch Niederösterreichs Altlandeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) diesbezüglich nicht nur Vizekanzler FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache, sondern auch Kurz in die Pflicht genommen („nicht aus der Verantwortung stehlen“).

Mit der angekündigten Einleitung eines Verwaltungsverfahrens zur Auflösung der Burschenschaft Germania zu Wiener Neustadt durch die Vereinsbehörde setzt die Bundesregierung vorerst auch auf den Zeitfaktor. Anlass dafür ist wegen des Liederbuches der Verdacht auf strafbare Handlungen nach dem NS-Verbotsgesetz. Die Auflösung erfolgt dann, wenn tatsächlich am Ende strafrechtliche relevante Aktivitäten festgestellt werden. Das kann dauern. Denn vorerst laufen einmal Ermittlungen gegen vier Personen, die verdächtigt werden, für die antisemitischen, NS-verherrlichenden Text im Liederbuch verantwortlich zu sein. Möglicherweise wird erst ein Gerichtsurteil darüber Klarheit schaffen.

Druck auf Koalitionspartner

Politisch erhöhte Bundeskanzler Kurz den Druck auf seinen Koalitionspartner FPÖ. Denn er stellte sich erstmals selbst voll hinter die Position von Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Die ÖVP-Landeschefin, die morgen, Donnerstag, im Land Parteiengespräche nach der NÖ-Landtagswahl vom Sonntag aufnimmt, hat eine Zusammenarbeit mit Landbauer in der Landesregierung ausgeschlossen. Kurz ging noch weiter: im Hinblick auf einen Verbleib von Landbauer in der Politik verwies er darauf, dass er Beteiligte nach einem Antisemitismus-Skandal in der Studentenfraktion AG ausgeschlossen habe.

Vizekanzler FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache bleibt aber dabei, dass sich Landbauer in der Angelegenheit nichts zu Schulden kommen habe lassen. Daher sieht er auch keinen Anlass für einen Parteiausschluss. Die FPÖ ist zugleich bemüht, aus der Defensive zu kommen. Daher soll nun auch die von Strache bereits angekündigte Historikerkommission zur Aufarbeitung der Vergangenheit der FPÖ nun eingesetzt werden.