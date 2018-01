SPÖ-Kampagne "aus Spaß an der Politik" .

Die SPÖ-Kampagne für die niederösterreichische Landtagswahl am 28. Jänner passiere "aus Spaß an der Politik". Darauf haben am Dienstag Landesgeschäftsführer Reinhard Hundsmüller und Wahlkampfmanager Wolfgang Kocevar hingewiesen. Es gebe mehr als 280 - durchaus eigenwillige - Plakatmotive mit Spitzenkandidat Franz Schnabl.