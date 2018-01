Die niederösterreichische Landtagswahl vom Sonntag mit dem Halten der absoluten Mehrheit der ÖVP sorgt auch auf bundespolitischer Ebene für Nachbeben. Hauptgrund dafür ist die Affäre um NS-verherrlichende, antisemitische Texte in einem Liederbuch der Burschenschaft Germania in Wiener Neustadt, die Niederösterreichs FPÖ-Spitzenmann Udo Landbauer massiv in Bedrängnis gebracht hatten. Vizekanzler FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache sprach am Wahlabend von einer „Schmutzkübelkampagne“. Die Freiheitlichen sehen sich dadurch um noch höhere Zugewinne gebracht. Auf Bundesebene ist nun Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der Landbauer nur einen Tag vor der Wahl zum Rücktritt aufgefordert hat, Blitzableiter für die FPÖ.

„Vor einer Wahl ist der Bundespräsident mit solchen politischen Aussagen fehl am Platz“, wetterte FPÖ-Bundesparteiobmann Strache. Zuvor hatte sich schon FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky gegen „Vorverurteilungen“ Landbauers gewehrt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt in der Germania-Liederbuch-Affäre zwar gegen vier Personen, nicht aber gegen Landbauer. Der Bundespräsident hatte allerdings erklärt, über ein „Lächerlichmachen des Massenmordes im Zuge des Holocaust“ hätte nicht erst die Gerichte zu entschieden. Die „rote Linie“ liege schon vor einer strafrechtlichen Verurteilung.

Kurz und Strache sehen sich gestärkt

Wie schon im Wahlkampf ist die FPÖ bemüht, zwischen der ÖVP als Regierungspartner auf Bundesebene und der niederösterreichischen Landes-ÖVP zu unterscheiden. Für die Arbeit der Bundesregierung sehen sich sowohl Bundeskanzler ÖVP-Obmann Sebastian Kurz als auch Vizekanzler Strache bestärkt durch das Halten der ÖVP-Absoluten in Niederösterreich und durch die starken Zugewinne für die Freiheitlichen. Hingegen schoss sich auch die Bundes-FPÖ auf Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ein, weil die ÖVP-Landeschefin eine Zusammenarbeit mit Landbauer in der Landesregierung ausgeschlossen hat. „Jemanden, der keine Schuld trägt, einen Tag vor der Wahl auszuschließen, ist nicht gut“, so Strache, der eine Entschuldigung bei Landbauer verlangte.

Der FPÖ-Bundesparteichef ließ noch am Wahlabend der NÖN ausrichten, er sei dafür, dass Landbauer den Landesratsposten, der der FPÖ in der Landesregierung nach dem Wahlergebnis aufgrund ihrer Stärke zusteht, übernimmt. Damit würde eine Eskalation der Auseinandersetzung mit dem Bundespräsidenten drohen. Denn Van der Bellen, der bisher um ein gutes Verhältnis mit der von ihm im Dezember angelobten türkis-blauen Bundesregierung bemüht war, hatte gemeint, ohne Rückzug Landesbauers habe die FPÖ ein Problem.

Bundespolitik wird überschattet

Und nicht nur diese, sondern auch Bundeskanzler Kurz. Die Bundes-ÖVP stellte sich zwar hinter die Position Mikl-Leitners gegenüber Landbauer, sieht darin aber eine Entscheidung auf Landesebene. Niederösterreichs Altlandeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) sieht aber in der Causa Landbauer nicht nur Strache, sondern auch Bundeskanzler Kurz in der Pflicht. Diese sollten einen Schlussstrich unter die Affäre ziehen – und einen Rücktritt erwirken. Ähnlich wie Van der Bellen sieht Pröll vor der strafrechtlichen Verantwortung eine politische Verantwortung.

Von der Causa Landbauer wird damit auch die Bundespolitik überschattet. Die Diskussion um den niederösterreichischen FPÖ-Spitzenkandidaten wird für die türkis-blaue Bundesregierung zur Belastung, weil sie die inhaltliche Arbeit des Regierungsbündnisses auf Bundesebene überlagert. Strache ist in eine Zwickmühle geraten, weil ein Fallenlassen Landbauers bei den Freiheitlichen als Bauernopfer für die Koalition auf Bundesebene angesehen würde.