Bettina Rausch im NÖN-Interview: Die ÖVP-Politikerin kam am 25. Dezember 1979 in Scheibbs zur Welt und war erst Mitglied des Bundesrats und dann Abgeordnete zumNÖ Landtag. Sie folgt Sebastian Kurz als Präsidentin der Politischen Akademie der ÖVP nach. Rausch wohnt mit ihrer Familie in Obritzberg-Rustim BezirkSt. Pölten.

| Christine Haiderer