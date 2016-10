NÖN: Seit dem Herbst 2015 haben Sie das Amt des ungarischen Botschafters im Vatikan inne, wie war Ihre Anfangszeit in Rom?

Eduard Habsburg: Wir sind im September 2015 angekommen. Aufgrund der Dichte der Termine des Heiligen Vaters wurde meine Akkreditierung dann im Dezember vollzogen. Ich bin mit meiner ganzen Familie aufgekreuzt, das fand der Papst sehr unterhaltend. Und anders als es vielleicht andere Leute angesichts der aktuellen politischen Lage erwarten würden, ist der Papst ein großer Fan von Ungarn. Er hat in Buenos Aires, als er Bischof war, eine ganze Gruppe Ungarn kennengelernt, die er großartig fand, und er konnte mir auch mehrere Sätze auf Ungarisch akzentfrei sagen.

Zuvor haben Sie in Wien und Niederösterreich gelebt, vermissen Sie Österreich denn manchmal?

Habsburg: Wir haben in einem winzigen Dorf an der Grenze zwischen Wald- und Weinviertel gelebt und von dort bin ich immer nach St. Pölten gependelt. Wenn Sie mich fragen, wo ich mich am meisten zu Hause fühle, wird das sicher noch Niederösterreich sein, weil das einfach mein Zuhause für die letzten zehn Jahre war.

Haben Sie noch die Möglichkeit, Niederösterreich zu besuchen?

Habsburg: Wir sind natürlich die meiste Zeit in Rom, tatsächlich sind wir in den Sommerferien aber viel in Niederösterreich. Ich glaube, die Verbindung reißt nicht ab. Ein, zwei Mal habe ich es schon geschafft, in St. Pölten vorbeizuschauen. Das war immer sehr, sehr bewegend. Aber es hat sich ja nicht viel geändert, der Bischof ist zumindest noch immer derselbe, und deswegen ist alles sehr vertraut.

Wie sehen Sie von Rom aus die österreichische Kirche, im Speziellen die Diözese St. Pölten?

Habsburg: Alles, was ich über Kirche denke, fühle und lebe, da habe ich immer St. Pölten dabei, man kann nicht die letzten fünf Jahre in einer Diözese und in einer Stadt arbeiten, ohne sie ins Herz zu schließen, mit ihr zu leiden und sich mit ihr zu freuen. Wann immer ich über ein kirchliches Problem nachdenke, auch hier am Heiligen Stuhl, also in einem internationalen Zusammenhang, habe ich zunächst die Situation in St. Pölten vor Augen. Wenn ich über Bischöfe nachdenke, habe ich meinen Bischof Klaus Küng vor Augen.

Verfolgen Sie denn noch das Geschehen der Diözese?

Habsburg: Ja. Dadurch, dass ich auf Twitter und auf Facebook aktiv bin und die meisten meiner Freunde doch aus Österreich sind, bin ich ständig auf dem Laufenden. Ich treffe Gott sei Dank immer wieder österreichische Katholiken, Kardinal Schönborn und auch andere Bischöfe, die auf der Durchreise in Rom sind. Der Kontakt reißt also absolut nicht ab. Und auch mit meinem Bischof telefoniere ich noch von Zeit zu Zeit.

Was sagen Sie als Doppelstaatsbürger zum Konflikt, den es zwischen Österreich und Ungarn wegen der Flüchtlingspolitik gibt?

Habsburg: Mein Eindruck ist, dass sich Österreich und Ungarn annähern. Als Habsburger in guter Familientradition kann ich sagen, Österreich und Ungarn geht es immer besser, wenn sie zusammen agieren, als wenn sie getrennt agieren.