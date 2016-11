NÖN: Es wird schon fast ein Jahr wahlgekämpft. Wie schwierig ist es, neue Botschaften zu finden?

Hofer: Die Fragen, die neu sind, werden weniger. Es gibt immer aktuelle politische Entwicklungen, die Thema werden. Aber im Wesentlichen bleiben die Fragen ähnlich. Ich glaube auch, dass sich die meisten Menschen in Wirklichkeit für die Wahl schon entschieden haben.

Hört überhaupt noch jemand zu? Wie haben Sie die Wahlkämpfe zuletzt wahrgenommen?

Hofer: Die inhaltlichen Fragen werden bei der Bevölkerung weniger. Aus den Sympathisanten sind Fans geworden, das hat sich sicher verfestigt. Was ich auch sehe: Es gab zu Beginn des Wahlkampfes den Vorwurf des Menschen mit zwei Gesichtern. Das greift nicht mehr, wenn der Wahlkampf so lange dauert, dann kennt man den Kandidaten schon ziemlich genau. Mit seinen Stärken und Schwächen. Man kann sich nicht zehn Monate verstellen. Das wird kaum jemanden gelingen.

Die zwei Gesichter beziehen sich bei Ihnen auf den Wolf im Schafspelz?

Hofer: Genau, das greift nicht mehr.

Es hat sich seit der Stichwahl im Mai die Welt verändert. In der Zwischenzeit hat es den Brexit gegeben, in Amerika hat Donald Trump gewonnen. Hat das Einfluss auf den Wahlkampf?

Hofer: Bei Trump bin ich der Meinung, dass sich das auf das persönliche Wahlverhalten nicht ausschlaggebend auswirkt. Ich werde nicht meine Wahlentscheidung davon abhängig machen, wer Präsident der USA ist. Aber von der Stimmung her hat sich was geändert. Man geht jetzt offener mit der persönlichen Wahlentscheidung um. Bei den Mails, die wir bekommen, merken wir seit zwei bis drei Wochen eine kleine Änderung, nämlich dass die Leute nun uns offen schreiben, wie sie abstimmen.

Der Brexit ist im Wahlkampf aber ein Thema. Eine Gruppe warnt sogar davor, dass es unter Ihnen zum Öxit, zum Ausstieg Österreichs aus der EU, kommen kann.

Hofer: Das freut mich nicht. Gegenüber dem japanischen Fernsehen, das mich danach gefragt hat, habe ich es so erklärt: In einer Situation, wo es der Union nicht gut geht, wäre es unehrenhaft zu sagen, jetzt lasse ich die Union im Stich. Wir sind ein Land im Herzen Europas. Wir, die Menschen, sind mit den Entwicklungen nicht zufrieden, das ist keine Frage. Wir haben aber die Verantwortung, dazu beizutragen, dass es besser wird und dass wir für die Union den richtigen Weg finden. Was die Maßnahmen anbelangt, haben Herr Van der Bellen und ich jeweils eine andere Sichtweise. Er glaubt, dass es besser wäre, die Union zentraler zu gestalten. Ich sage, der Weg in Europa wäre eher, das Prinzip der Subsidiarität mehr zu unterstreichen. Mit Kleinigkeiten wie die Ausgestaltung von Grillhandschuhen oder Glühlampen muss sich nicht die EU beschäftigen. Diese muss sich hingegen mehr mit Sicherheitspolitik, mehr mit Wirtschaft beschäftigen.

Kommen wir zu Österreich. Vor wenigen Monaten hat Kanzler Kern für die Bundesregierung einen New Deal angekündigt. Wie beurteilen Sie das jetzt?

Hofer: Der New Deal ist leider sehr rasch gealtert. Ich höre aus Regierungskreisen, dass man im Mai einen Wahltermin voravisiert hat. Da bin ich auch der Meinung, dass es vernünftiger ist zu wählen, wenn es wirklich gar nicht mehr geht. Lieber wäre mir aber, man rauft sich zusammen und geht jetzt diesen New Deal an.

Aber bis jetzt haben Sie von dem New Deal wenig gemerkt?

Hofer: Da war die Reform der Gewerbeordnung, die aber leider nur in homöopathischen Dosen verabreicht worden ist.

Nach der Stichwahl im Mai haben viele Kommentatoren von einer Spaltung des Landes gesprochen. Sehen Sie das auch so?

Hofer: Man muss verstehen, warum es zu dieser Einschätzung gekommen ist. Bei uns dauern Wahlkämpfe normalerweise fünf bis sechs Wochen. Natürlich gibt es auch da eine gewisse Separation. Jetzt haben wir zehn Monate Wahlkampf und da verfestigen sich die Meinungen. Wichtig wird sein, dass am Wahltag der Sieger ein guter Sieger ist und dem Verlierer die Hand reicht. Und der Verlierer ein guter Verlierer ist und auch dem Sieger die Hand reicht, damit man Österreich wieder vereinen kann. Und ich schätze, dass es möglich sein wird.

Beim Wahlergebnis hat man auch einen gewissen Unterschied zwischen Stadt und Land gemerkt.

Hofer: In Wien und in anderen Städten ist die SPÖ stärker als im ländlichen Bereich. Das hat sicher einen gewissen Einfluss, weil die SPÖ Van der Bellen unterstützt hat. Es gibt dort auch eine andere Zusammensetzung, was Zuwanderung anbelangt. Wobei ich aber schon feststelle, dass Zuwanderer, die seit längerer Zeit in Österreich sind, mich unterstützen wollen. Und der Streit in der Wiener SPÖ hat natürlich auch die Ausgangslage in der Bundeshauptstadt etwas verändert. Ich glaube, dass ich dieses Mal in Wien gut abschneiden werde.

Also ist die Zuversicht für den 4. Dezember groß?

Hofer: Ja, ich bin schon zuversichtlich. Aber man darf nie siegesgewiss sein. Das hat uns ja die Vergangenheit gelehrt, man muss ein Wahlergebnis wirklich abwarten. Es kann sich immer noch etwas ändern. Wer die eigenen Wähler am besten mobilisiert, das wird man sehen.