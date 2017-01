NÖN: Bei der Aktion „Licht ins Dunkel“ wurde heuer mehr gespendet als vor einem Jahr. Was verwundert. Ist das der Spiegel der Solidarität in unserer Gesellschaft?

Michael Landau: Ich sehe jeden Tag in zahlreichen Projekten, wie viel Zusammenhalt, wie viel Solidarität, wie viel gelebte Nächstenliebe es in Österreich gibt. Das stimmt mich auch im Blick nach vorne zuversichtlich. Gerade das vergangene Jahr hat deutlich gemacht, wie lebendig die Zivilgesellschaft ist. Gerade auch in Niederösterreich.

Wo sehen Sie das?

Landau: Menschen stehen füreinander ein – mit Freiwilligenarbeit, mit Spenden, indem sie Zeit teilen, Verantwortung übernehmen. Das sind viele, viele Einzelpersonen, das sind auch Unternehmen und Gemeinden. Gerade so ein Rückblick und Ausblick bietet ja beste Gelegenheit, dafür Danke zu sagen.

Aber gerade im Jahr 2016 wurde – auch im Zusammenhang mit der Bundespräsidentenwahl – vom gespaltenen Land gesprochen und geschrieben. Wie sehen Sie das?

Landau: Es ist manchmal eher ein Stück Spaltung, die Menschen in sich selber wahrnehmen. Auf der einen Seite der Wunsch zu helfen, auf der anderen Seite die Sorge, wie es weitergeht. Bei vielen Menschen ist auch das Gefühl da, dass sich die Welt rascher dreht, dass sie Risse bekommen hat. Wenn ich an die Bilder aus Aleppo denke, an die Situation der Arbeitslosen bei uns, an die vielen Herausforderungen. Was ich ebenso sehe, ist, dass es auch ungeheuer viel Ermutigendes gibt. Darauf sollten wir fokussieren. Denn meine Erfahrung ist, dass nichts solidarisches Handeln so sehr hemmt wie Angst.

Das Gegenmittel?

Landau: Gerade in fordernden Zeiten soll man auf das Ermutigende, auf das Positive schauen. Das tut jedem Einzelnen, das tut der Gesellschaft gut. Für mich ist gerade auch Niederösterreich ein Land der Solidarität und Nächstenliebe. Wenn ich etwa an die Lerncafés denke, 45 sind es in Österreich, neun in Niederösterreich, wo Menschen Kinder begleiten, die einen schwierigeren Start ins Leben haben. Ich sehe das bei der Haussammlung der Pfarrgemeinden, wo mehr als 900.000 Euro für Niederösterreicher in Not gesammelt worden sind. Die Pfarren sind da auch ein Netz der Nächstenliebe. Ich denke an die vielen Projekte für Menschen mit Behinderung. Da ist etwa der Raum Retz eine Musterregion der Integration. Aufeinander zu achten hilft allen Beteiligten.

Es hat die Sorge gegeben, dass das von der Flüchtlingsproblematik überdeckt wird und teilweise zu kurz kommt.

Landau: Wahr ist, wir sind in einer Reihe von Aufgaben gefordert, als Land, als Gesellschaft. Ich verstehe Menschen, die im Vorjahr das Gefühl hatten, es wird jetzt auf ihre Not vergessen. Ich weiß aber auch, dass das Land Niederösterreich, dass die Caritas in vielen Bereichen ihre Angebote ausgebaut haben. Aber in der öffentlichen Diskussion ist manches zu eng geführt worden. Das war vielleicht notwendig, wenn ich an die Frage der Integration denke, sind wir auch weiter gefordert. Es gilt aber deutlich zu machen, wir vergessen auch nicht die Not der Österreicherinnen und Österreicher. Auch da stehen wir zusammen.