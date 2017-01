NÖN: Wie fühlen Sie sich seit dem Moment, wo definitiv feststeht, dass Sie Erwin Pröll an der Spitze des Landes nachfolgen werden?

Mikl-Leitner: Ich empfinde vor allem Respekt vor der Lebensleistung Erwin Prölls. Er hat eine zutiefst persönliche Entscheidung getroffen und steht damit für die nächste Periode nicht mehr zur Verfügung. Es ist sicher nicht übertrieben, wenn ich sage, dass er mit seinem Schritt die Vorwoche zu einem historischen Moment gemacht hat. Ich habe mit ihm ja seit 25 Jahren zusammengearbeitet und für mich steht fest: Erwin Pröll hat Niederösterreich geprägt, wie kaum jemand zuvor. Das ist sein Lebenswerk.

Aber gehen die Menschen seit der Nachfolge-Entscheidung anders mit Ihnen um?

Mikl-Leitner: Ich war in den vergangenen Tagen wie immer unterwegs. Wer mich kennt, weiß ja, dass ich einen intensiven Kontakt zur Bevölkerung pflege. Ich merke natürlich, dass sich die Menschen mit mir sehr freuen. Das zeigt mir aber noch mehr, dass die Aufgabe, die ich übernehme, verbunden ist mit einer ganz großen Verantwortung diesen Menschen gegenüber. Das nehme ich gerade auch aus den letzten Tagen mit.

Waren Sie überrascht, als Erwin Pröll plötzlich schon am Dienstag vor dem Landesparteivorstand seine Entscheidung bekannt gegeben hat?

Mikl-Leitner: Dass der Landeshauptmann und ich laufend im Kontakt stehen, das weiß man ja. Deswegen war ich auch im Vorfeld über diese Entscheidung informiert.

Wie froh sind Sie, dass der Landesparteivorstand so rasch entschieden hat, Sie zur Nachfolgekandidatin zu nominieren? Theoretisch hätte sich das Wahlkomitee auch noch einige Tage Zeit nehmen können.

Mikl-Leitner: Richtig, das ist schon sehr zügig gegangen. Wir alle im Landesparteivorstand waren uns einig, dass Erwin Pröll für seine Nachfolge große Fußspuren hinterlässt. Umso mehr habe ich mich natürlich darüber gefreut, dass es noch während dieser Sitzung eine Entscheidung gab. Bei den einzelnen Wortmeldungen im Parteivorstand habe ich viel Wertschätzung erfahren. Mir ist großes Vertrauen ausgesprochen worden. Und das ehrt mich.

Vor allem, dass diese Nominierung einstimmig durchgezogen worden ist?

Mikl-Leitner: Das ist für mich auch eine Bestätigung für die Geschlossenheit der Volkspartei Niederösterreich. Mich verbindet mit den Mitgliedern des Landesparteivorstandes eine lange, enge Zusammenarbeit, wo jeder genau weiß, wie ich in den vergangenen Jahrzehnten politisch gearbeitet habe. Ich werte die Einstimmigkeit als Vertrauensvorschuss.

Was passiert jetzt eigentlich bis zum Landesparteitag und bis zum Wechsel in der Landesregierung? Wird da einfach normal weitergearbeitet?

Mikl-Leitner: Wie ich bei der Pressekonferenz schon klar gesagt habe: Ich werde die nächsten Wochen für viele Gesprächen nutzen, um mich auf die kommende Aufgabe vorzubereiten. Wichtig ist mir der nächste Schritt, der Landesparteitag. Dort will ich meine Ziele präsentieren und um Unterstützung werben. Bis dahin werde ich aber auch meine Ressortaufgaben zu 100 Prozent, so wie man es von mir gewohnt ist, erfüllen. Das erwarten sich die Menschen auch von mir.

Sie haben es vorhin schon angedeutet, dass es große Fußspuren sind, die Erwin Pröll hinterlässt. Wie gehen Sie damit um?

Mikl-Leitner: Wir leben in einer äußerst dynamischen Zeit. Jeder spürt, dass internationale Ereignisse auch Auswirkungen auf Niederösterreich haben. Da werde ich all meine Erfahrungen und Kontakte, die ich in den vergangenen Jahren international, national und in Niederösterreich gesammelt habe, dafür einsetzen, um diesen Entwicklungen begegnen zu können.

Das genaue Programm, die Pläne und Ziele werden erst bei den Wahlen am Landesparteitag und im Landtag präsentiert?

Mikl-Leitner: So ist es. Ich werde meine Ziele beim Landesparteitag den Funktionärinnen und Funktionären erstmals vorstellen, um damit auch um Zustimmung zu werben.

Wie hat eigentlich Ihre Familie auf die Entscheidungen reagiert? Wie ist sie damit umgegangen, dass Sie künftig die Landeshauptfrau von Niederösterreich sein werden?

Mikl-Leitner: Da ist es schon rund gegangen zuhause (lacht). Mein Mann, meine beiden Töchter – es freuen sich einfach alle sehr mit mir mit. Mit meiner älteren Tochter habe ich lange telefoniert, sie ist zurzeit im Ausland. Meine Mutter hat mich natürlich auch sofort angerufen. Mit meinem Mann bin ich seit 24 Jahren verheiratet und in der ganzen Zeit bin ich auch immer in der Politik tätig gewesen. Egal, in welcher politischen Funktion ich war und bin, ich habe immer hundertprozentig damit rechnen können, dass er hinter mir steht. Das wird in Zukunft genauso sein, und darauf bin ich auch sehr stolz.

Eine Ihrer Töchter ist in Kanada?

Mikl-Leitner: Ja, sie hat nach unserem Telefonat auch noch etwas öffentlich auf Facebook geschrieben. Das ist wirklich sehr lieb. Sie schreibt: ,Mama, auch wenn ich Tausende Kilometer entfernt bin, habe ich gelesen, dass du Landeshauptfrau von Niederösterreich wirst. Ich bin so stolz auf dich.‘ Ist das nicht schön?