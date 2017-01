NÖN: Herr Landeshauptmann, was war letztendlich ausschlaggebend für Ihre Entscheidung, nicht mehr zu kandidieren?

Pröll: Es ist es logisch, dass man, wenn man 70 Jahre alt ist, darüber nachdenkt, wie es weitergehen soll. Diese Frage beschäftigt mich nicht erst seit gestern oder voriger Woche. In der Verantwortung gegenüber dem Land habe ich sie mir schon etwa vor einem Jahr gestellt. Klar ist natürlich, dass ich diese Arbeit als Landeshauptmann sehr, sehr gerne mache. Allerdings ist es in einer derartigen Situation notwendig, dass man das persönliche Wollen gegenüber landespolitischer und staatspolitischer Räson hintanstellt. Je näher mein 70. Geburtstag gekommen ist, umso klarer war mir: Wenn ich noch einmal antrete, bedeutet das, dass ich zum Zeitpunkt der Landtagswahl im 72. Lebensjahr bin. Und wenn ich ehrlich gegenüber der Bevölkerung sein will – und das will ich –, müsste ich sagen, dass ich bei einem neuerlichen Antreten die gesamte Legislaturperiode durchmachen würde. Dann wäre ich, wenn mir der liebe Gott die Gesundheit schenkt, bis zum 77. Lebensjahr Landeshauptmann. Da ist mir klar geworden, das geht nicht als Landeshauptmann.

Warum nicht?

Pröll: Die Funktion des Landeshauptmanns erfordert Kraft, vollen Einsatz, volle Gesundheit. Deswegen habe ich mich im Laufe des Dezembers entschieden, mit klaren Schritten und klaren Entscheidungen eine Übergabe an die nächste Generation zu ermöglichen, um so eine gute Grundlage für die Weiterentwicklung des Landes zu garantieren.

Aber gerade Ihr 70. Geburtstag war ein Termin, wo sehr viele Gratulanten aus der Bevölkerung an sie herangetreten sind, um Sie zum Weitermachen zu überreden.

Pröll: Das hat mich zunächst einmal gefreut, allerdings war gerade da in mir die Entscheidung notwendig, gibst du dem persönlichen Wollen nach oder stellst du ein größeres Ganzes in den Vordergrund.

Der Zeitplan ist erstellt worden, wie die Sitzung des Landesparteivorstandes fixiert worden ist?

Pröll: Natürlich war mir klar, dass die Sitzung des Landesparteivorstandes im Jänner eine Fallfrist ist, weil da der Termin für den fälligen Landesparteitag fixiert werden musste.

Am Zeitplan wurde festgehalten, obwohl zu diesem Zeitpunkt aus Wien die Kritik an der Pröll-Privatstiftung laut geworden ist.

Pröll: Ein Ändern kommt ja überhaupt nicht in Frage. Ich habe mich mein Leben lang nicht von gelenktem Journalismus beeinflussen lassen. Wo kommen wir denn da hin. Da muss man schon die Kirche im Dorf lassen. Es kann nicht der Schwanz mit dem Hund wedeln. Regieren müssen schon noch diejenigen, die die Verantwortung durch die Bevölkerung erhalten haben.

Seit der Bekanntgabe Ihres Rückzugs: Mit welchem Gefühl fahren Sie seither in die Arbeit?

Pröll: Mit einem unglaublich guten Gefühl. Beim Frühstück mit meiner Frau Sissi habe ich heute gesagt, dass ich nur hoffen kann, dass die innere Klarheit, die ich in mir habe, weiterhin aufrecht bleibt. Ich bin diesbezüglich auch hoffnungsfroh, weil diese Entscheidung, die ich getroffen habe, nicht von einem Tag auf den anderen gefallen ist, sondern weil das Ganze ein Reifungsprozess gewesen ist. Etwas, das reif ist, muss und kann umgesetzt werden, ohne starke innere Verwerfungen zu haben. Jetzt können natürlich Phasen kommen, wo ich spüre, dass mir etwas abgeht. Das ist menschlich. Aber ich bin überzeugt, dass ich innerlich kräftig genug bin, um das zu überwinden.

Sie ziehen sich zurück als Landesparteiobmann. Sie ziehen sich zurück als Landeshauptmann. Sie ziehen sich überhaupt aus der Politik zurück?

Pröll: Ich werde wegen meines Rückzugs ja nicht aufhören, Zeitungen zu lesen und das Fernsehen aufzudrehen. Die Social Media lese ich ja ohnehin nicht, weil sie mir wurscht sind. Selbstverständlich werde ich ein aktueller Beobachter der politischen Szene sein, speziell natürlich der niederösterreichischen.

Aber kein politischer Einsager?

Pröll: Da möchte ich mich an Andreas Maurer orientieren. Wenn dieser das Gefühl hatte, dass er mir etwas mitteilen muss aufgrund seiner Beobachtungen, hat er bei mir angerufen und ist hergekommen. Oder es ist auch sehr oft vorgekommen, dass ich Andreas Maurer angerufen habe, um ihn um Rat zu fragen. Er ist immer gekommen und hat mir seine Eindrücke und seine Erfahrung mitgeteilt. Jedes Gespräch hat er dabei mit denselben Worten beendet: Gesagt habe ich es dir, verantworten musst du es selber. Entweder du nimmst meinen Rat an, dann ist es mir recht. Oder du nimmst ihn nicht an, dann ist es mir genauso recht. Ich möchte auch diesbezüglich Andreas Maurer nachfolgen.

Johanna Mikl-Leitner ist einstimmig zur Kandidatin für Ihre Nachfolge bestellt worden. Sie haben volles Vertrauen in sie?

Pröll: Absolut. Ein Hinweis, in welche Richtung ich gedacht habe, ist auch die Regierungsumbildung in Niederösterreich und auf Bundesebene vor einem Jahr gewesen. Ich hatte das Gefühl, dass Hanni Mikl-Leitner als Innenministerin einen exzellenten Job gemacht und dort auch gezeigt hat, dass sie in der Lage ist, klar zu entscheiden und zu diesen Entscheidungen zu stehen, auch wenn ihr ein gegnerischer Wind ins Gesicht bläst. Das ist in jeder Führungsposition auf politischer Ebene wichtig. Mikl-Leitner kenne ich ja schon seit 25 Jahren. Sie war bei meiner ersten Landtagswahl-Kandidatur in der Initiative für Erwin Pröll, ist dann Landesparteisekretärin geworden, war acht Jahre in der Landesregierung und weitere fünf Jahre in der Bundesregierung. Diese Frau kennt die Politik im Detail, sie hat dieses Handwerk gelernt. Und Politik muss man auch lernen, entgegen der weitverbreiteten Meinung, dass man es so nebenbei machen kann. Daher beherrscht Mikl-Leitner das politische Management, sie arbeitet unglaublich viel und unglaublich gern, sie hat einen unkomplizierten Kontakt mit der Bevölkerung. Alles Voraussetzungen, um eine gute Arbeit an der Spitze des Landes zu leisten.

Mikl-Leitner hat auch das vollste Vertrauen der Partei?

Pröll: Ja, weil sonst wäre es nicht so rasch und einstimmig zu dieser Entscheidung im Landesparteivorstand gekommen. Hanni Mikl-Leitner weiß ganz genau, Vertrauen bekommt man nicht nur einmal und dann hält es bis in die Ewigkeit, Vertrauen muss man sich immer wieder erwerben. Das weiß sie und daher weiß sie auch, wie man arbeiten muss, um das Vertrauen zu behalten. In der Partei und in der Bevölkerung. Daher kann man ruhigen Gewissens sagen: Die niederösterreichische Volkspartei und die niederösterreichische Bevölkerung wird mit Hanni Mikl-Leitner sehr gut fahren.

Zurück zu Ihrer Entscheidung: Sie haben keine Angst vor einem Pensionsschock?

Pröll: Nein, keine Angst, aber es beschäftigt mich natürlich. Das ist gut so, weil ich mit meiner Frau Sissi schon jetzt immer wieder überlege, wie wir die Zeit nach meiner Amtsübergabe gestalten werden. Da gibt es schon einiges, was wir tun werden. Wir sind sehr gerne in Istrien. Wir haben auch vor, in der Toskana eine bisschen Zeit zu verbringen. Es gibt noch einige Reiseziele. Und Sie wissen, mein großes Hobby ist das Radfahren. Bis jetzt habe ich mir immer jede Stunde stehlen müssen, um die Chance zu bekommen, auf das Rad zu steigen. Jetzt hoffe ich, dass ich die eine oder andere Stunde länger ohne Zeitdruck auf dem Rad verbringen kann.

Wird man Erwin Pröll, sobald er in Pension ist, weiterhin in der Öffentlichkeit treffen, oder ziehen Sie sich zurück?

Pröll: Jemand, der aus der ersten Reihe der Verantwortung zurücktritt, muss wissen, dass das mit einem Zurücktreten aus der Öffentlichkeit verbunden ist. Das heißt aber nicht, dass ich mich deswegen in Radlbrunn einsperren werde. Ich bin ein Mensch, der sehr gerne kommuniziert, der mit Menschen sehr gerne in Kontakt tritt. Ich bin auch jemand, der das Gesellschaftliche liebt. Wenn ich eingeladen werde, werde ich – soweit es die Zeit zulässt und soweit ich es mir einteilen will – Einladungen nachkommen. Ich habe im Laufe dieser 37 Jahre unglaublich viele Freundschaften im Land gewonnen. Ich habe viele, viele Menschen getroffen, von denen ich das Gefühl habe, sie haben mich gerne getroffen und treffen mich gerne. Das möchte ich auch weiter tun. Warum sollte ich mich zurückziehen? Ich möchte mit meinem bisherigen Leben nicht vollkommen abschließen. Ich werde mich aber mit öffentlichen Kommentaren zu aktuellen politischen Situationen vollkommen zurückhalten.

Memoiren sind schon geplant?

Pröll: Die Memoiren sind noch nicht geplant, denn jemand, der diese schreiben könnte, ist mein Pressesprecher Peter Kirchweger, der mich 25 Jahre lang treuest begleitet hat. Ich habe ihn bislang aber noch nicht davon überzeugen können, weil er immer sagt: Wenn ich all das schreibe, was ich erlebt habe, tue ich das nur in voller Ehrlichkeit. Und das könnte einigen Wirbel auslösen. Aber vielleicht kommt die Zeit, wo wir dafür einen Mittelweg finden.