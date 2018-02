NÖN: Sie haben im Vorjahr den ehrenamtlichen Vorsitz im Familienverband übernommen. Was waren Ihre Beweggründe dafür?

Ursula Kovar: Ich war schon beim Familienverband der Erzdiözese Wien tätig. Dort bin ich durch die Elternvertretung und durch die Schulpolitik dazugestoßen. Ich bin verwitwet. Da mein Partner in Amstetten lebt, bin ich übersiedelt und in die Diözese St. Pölten gewechselt.

Sie sind seit mittlerweile 25 Jahren als Familien- und Scheidungsrichterin tätig. Welche beruflichen Erfahrungen können Sie in die neue Funktion miteinbringen?

Kovar: In meinem Beruf lebt man natürlich die Entwicklung der Familienpolitik mit und erlebt, wie sich diese verändert. Man sieht auch, wie sich die gesellschaftlichen Zielsetzungen und Schwerpunkte ändern. Mir haben die Leute immer mehr leidgetan, weil man sieht, dass die Familien von der Politik ein bisschen vernachlässigt werden. Früher konnten sich die Leute noch ein Haus leisten. Es gab Heiratsbeihilfen und Ähnliches. Heutzutage geht für das Wohnen schon bis zu 50 Prozent des Einkommens drauf. Niederösterreich ist da zum Glück aber noch ein bisschen anders.

Sie kennen nun also die Gegebenheiten der Familien in Wien und in Niederösterreich ganz genau. Gibt es da große Unterschiede?

Kovar: Wien und Niederösterreich sind überhaupt nicht mehr zu vergleichen. Das ist derartig unterschiedlich, es ist unterschiedlich gut, aber Niederösterreich ist doch noch ein sehr familienfreundliches Land. Alles hat hier einen Familienbezug.

Worin sehen Sie das am deutlichsten?

Kovar: Ich höre bei den Telefonaten im Zug von Wien nach Niederösterreich oft: „Der Papa holt mich ab. Die Mama hat Kuchen gemacht. Der Opa ist auch da“ oder Ähnliches. Da ist die Familienstruktur noch in Takt. Familie ist eine Einheit von mehreren Generationen und die wichtigste Ressource im Leben. Da gehört auch die dritte Generation, also die Großeltern dazu. Die kann man nicht durch irgendwelche Fremdbetreuungen ersetzen. Die Kinder bekommen einen Schatz an Lebensweisheiten und Empathie mit und lernen auch, wie Beziehungen zu führen sind.

Aber auch in Niederösterreich liegt die Scheidungsrate bei 50 Prozent. Warum ist das so?

Kovar: Ich glaube, dass die Herausforderungen an die Familie so groß sind und die finanziellen Belastungen, die Familien heutzutage stemmen müssen, nicht mehr zu bewältigen sind.

Was sind Ihre wichtigsten Ziele mit dem Familienverband?

Kovar: Wir wollen von der Politik mehr finanzielle Wertschätzung für Familien. Konkret wollen wir für unseren Oma-Dienst wieder die Förderung von 10.000 Euro, die es seit drei Jahren nicht mehr gibt. Das würde den Fortbestand erleichtern. Ich hoffe, dass wir bei Landeshauptfrau Mikl-Leitner Gehör finden.