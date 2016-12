Jänner

Auch wenn Politbeobachter in Niederösterreich schon darauf getippt hatten, dass VP-Landeshauptmann Erwin Pröll nicht für das Amt des Bundespräsidenten kandidieren wird, zeigt sich dennoch Österreich überrascht, als VP-Bundesparteiobmann Reinhold Mitterlehner am 7. Jänner im ORF mitteilt, dass Pröll als Bundespräsidentenkandidat nicht zur Verfügung steht. Pröll hatte diese Mitterlehner bereits vor Weihnachten mitgeteilt. Als neuen Kandidaten schickt die ÖVP daraufhin Andreas Khol ins Rennen.

Februar

Wegen einiger Anträge zum Thema „Flüchtlinge“ platzt die Zusammenarbeit der NÖ Grünen mit der FPÖ im NÖ Landtag. Bis dahin hatten sich die beiden Fraktionen unterstützt, wenn es darum ging, Anträge auf die Tagesordnung zu bekommen. Die FPÖ holt sich daraufhin den Klub Frank ins Boot, die NÖ Grünen bleiben allein.

Beim Untersuchungsausschuss zur Hypo Alpe Adria wird überraschend VP-Landeshauptmannstellvertreter Wolfgang Sobotka geladen und fünf Stunden lang befragt. Danach ist keinem wirklich klar, warum Sobotka dazu ins Parlament geholt worden war.

März

Mittlerweile stehen die Kandidaten für die Bundespräsidentenwahl fest. Für die SPÖ tritt Rudolf Hundstorfer an, für die ÖVP Andreas Khol, für die FPÖ Norbert Hofer, dazu noch Alexander Van der Bellen, Irmgard Griss und Richard Lugner.

April

Johanna Mikl-Leitner | Marschik

Paukenschlag wenige Tage vor der Bundespräsidentenwahl: ÖVP-Innenministerin Johanna Mikl-Leitner kehrt als Landeshauptmannstellvertreterin in die NÖ Landesregierung zurück. Dafür wechselt VP-Landeshauptmannstellvertreter Wolfgang Sobotka als Innenminister in die Bundesregierung. Weitere Wechsel bei den VP-Ministern sind zwar kolportiert worden, bleiben aber aus.

Eine Woche vor der Bundespräsidentenwahl wird in der Landeshauptstadt St. Pölten gewählt. Dort baut SPÖ-Bürgermeister Matthias Stadler die absolute Mehrheit seiner Partei auf 58,9 Prozent aus. ÖVP und Grüne verlieren, die FPÖ legt stark zu. Die NEOS verpassen klar den Einzug in das Stadtparlament. Noch am Wahltag verkündet Stadler, dass er nicht in die Landespolitik wechseln wird.

Eine riesige Überraschung ist das Ergebnis der Bundespräsidentenwahl. Norbert Hofer und Alexander Van der Bellen kommen in die Stichwahl, Irmgard Griss verpasst diese Hürde nur knapp. Weit abgeschlagen die Kandidaten der beiden Regierungsparteien, Rudolf Hundstorfer und Andreas Khol.

Mai

Wechsel an der Spitze der SPÖ nach der Niederlage bei der Bundespräsidentenwahl. Kanzler Werner Faymann tritt zurück. Noch in der selben Woche wird ÖBB-Chef Christian Kern zu seinem Nachfolger ernannt, wobei die Landespartei in St. Pölten eine der ersten ist, die sich auf Kern festgelegt hat. Der Wechsel bedeutet auch den Abschied von Gabriele Heinisch-Hosek als Bildungsministerin.

Die Stichwahl für die Hofburg gewinnt Alexander Van der Bellen knapp – erst nach Auszählung der Briefwahlstimmen. In Niederösterreich allerdings liegt FPÖ-Kandidat Norbert Hofer klar vor ihm.

Juni

In der Klubklausur der ÖVP wird das Aus für die NÖ Landesakademie besiegelt. An deren Stelle soll ab 1. Jänner 2017 die Privatstiftung „Forum Morgen“ treten. In ihr sollen alle Bereiche wie Wissenschaft, Kunst, etc. vernetzt werden.

In Brüssel erhält Niederösterreich eine ganz besondere Auszeichnung. Landeshauptmann Erwin Pröll und Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav nehmen den Preis als „European Entrepreneurial Region 2016“ entgegen. Was bedeutet, dass die EU das Bundesland als europäische Unternehmerregion des Jahres auszeichnet.

In Wien wählt die SPÖ Christian Kern mit rund 96 Prozent zu ihrem neuen Bundesvorsitzenden. Einen Tag zuvor erhält Gabriele Heinisch-Hosek von den SPÖ-Frauen nur 74 Prozent als Vorsitzende.

Juli

Der Verfassungsgerichtshof entscheidet, dass die Stichwahl zwischen Alexander Van der Bellen und Norbert Hofer wiederholt werden muss. Das sorgt vor allem in den Gemeinden für viel Unmut, weil erneut Wahlbeisitzer aufgestellt werden müssen und der neuerliche Urnengang Kosten verursacht. Wenige Wochen danach wird wegen technischer Pannen bei der Briefwahlkarte die Wahl auf 4. Dezember verlegt-

VP-Landeshauptmann Erwin Pröll sorgt für Diskussionen, weil er im NÖN-Sommergespräch auf die Frage, ob er 2018 erneut antreten könnte, mit „Das ist durchaus möglich“ antwortet. In dem Gespräch legt er sich auch deutlich fest, dass es bei der Mindestsicherung zu Reformen kommen muss.

August

APA

Drei Stimmen fehlen dem Kremser Richard Grasl im Stiftungsrat, um neuer Generaldirektor des ORF zu werden. Somit wird Alexander Wrabetz an der Spitze des ORF bestätigt. Für Richard Grasl bedeutet dieses Ergebnis, dass er den ORF verlassen wird.

Trotz des Streites zwischen SPÖ und ÖVP gibt es in der Bundesregierung eine überparteiliche Achse, die funktioniert: VP-Innenminister Wolfgang Sobotka und SP-Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil sind in Sicherheitsfrage fast immer auf einer Linie, wie sie im NÖN-Interview bestätigen.

September

In Niederösterreich wird das Berufsschulwesen neu aufgestellt. Das bedeutet, dass einige Berufsschulen und vor allem mehrere landwirtschaftliche Fachschulen zusammengelegt werden. Auch wenn es keine Kündigungen geben soll, sorgt dieses Papier von VP-Landesrätin Barbara Schwarz für einige Aufregung.

Oktober

In Brüssel vereint Niederösterreich 337 Regionen, um eine Weiterführung der Regionalförderungen zu erreichen. Das Buch mit den entsprechenden Unterzeichnungen wird von Landeshauptmann Erwin Pröll in der EU-Hauptstadt EU-Kommissarin Corina Cretu überreicht.

In der VP-Klubklausur wird ein Alleingang Niederösterreichs bei der Mindestsicherung beschlossen, weil SP-Sozialminister Alois Stöger keine bundeseinheitliche Lösung zustande bringt. Die Vorgaben der NÖ Reform der Mindestsicherung: Die monatliche Mindestsicherung wird bei Familien und Mehrpersonenhaushalten mit 1.500 Euro gedeckelt. Die volle Mindestsicherung erhalten nur Personen, die in den vergangenen sechs Jahren mindestens fünf in Österreich gelebt haben. Mindestsicherungsbezieher können zu gemeinnützigen Arbeiten herangezogen werden.

Brigadier Martin Jawurek wird zum neuen Militärkommandanten von NÖ bestellt. Gleichzeitig startet das Bundesheer in NÖ eine Ausbauoffensive. Das bedeutet nach dem Sparkurs von Ex-Verteidigungsminister Klug eine totale Kehrtwende.

November

Trotz der Proteste von Grünen und NGOs wird die Neuregelung der Mindestsicherung im NÖ Landtag beschlossen. SPÖ und Grüne stimmen dagegen. Für heftige Debatten sorgt im Landtag, dass in der NÖ Landesregierung VP-Soziallandesrätin Barbara Schwarz die Linie des Landes vertreten habe, ihr SPÖ-Gegenüber Maurice Androsch allerdings nicht.

Dezember

Diesmal zählt die Stichwahl für das Amt des Bundespräsidenten. Überraschend steht schon am Sonntag Alexander Van der Bellen als neuer Mann in der Hofburg fest. Norbert Hofer bleibt klar unter den notwendigen 50 Prozent. Selbst in Niederösterreich hat diesmal Alexander Van der Bellen nach dem Auszählen der Briefwahlstimmen die Nase vorn.