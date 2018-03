Regierungsbildung: Der weitere politische Fahrplan.

8. März: Die Arbeitsübereinkommen der ÖVP mit den beiden weiteren Regierungsparteien SPÖ (zwei Regierungssitze) und FPÖ (ein Regierungssitz) werden in St. Pölten vorgestellt. Die ÖVP hätte mit ihrer absoluten Mehrheit bei der Landtagswahl am 28. Jänner nicht unbedingt derartige Arbeitsübereinkommen abschließen müssen. Für Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) ist das aber auch nach der Landtagswahl vom 28. Jänner ein Signal des Miteinanders im Land. Mit den beiden weiteren im Landtag vertretenen Parteien, den Grünen und den Neos, die nicht in der Landesregierung vertreten sind, gibt es keine Arbeitsabkommen.

12. März: Der SPÖ-Landesparteivorstand tritt zusammen. Dabei wird entschieden, wer neben Fixstarter SPÖ-Landesparteichef Franz Schnabl in die Landesregierung einziehen wird. Als fix gilt, dass eine Frau den zweiten SPÖ-Sitz in der Landesregierung einnehmen wird.

Kommende Woche: Auch der ÖVP-Landesparteivorstand wird sich mit dem Ergebnis der Parteiengespräche mit SPÖ und FPÖ befassen. Auch im ÖVP-Vorstand stehen die Personalentscheidungen in der neuen Landesregierung im Mittelpunkt der Beratungen.

22. März: Im Landtag in St. Pölten findet die konstituierende Sitzung des neu gewählten Landesparlaments mit der Kür der bisherigen und künftigen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner statt.

23. März: Möglicherweise schon am Tag nach der Landtags-Konstituierung, spätestens jedoch in der folgenden Woche findet die Angelobung Mikl-Leitners durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen statt.