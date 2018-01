Transparenz & Kontrolle

„Mir sind die Minderheitenrechte sehr wichtig, und diese sind durch einen Landtagsbeschluss auch gestärkt worden. Aber es kann ja nicht sein, dass die Minderheitenrechte ein Wahlergebnis ganz auf den Kopf stellen.“

Johanna Mikl-Leitner, ÖVP

„Wir haben weitere Vorschläge zum Thema Wahlrecht im Demokratiepaket. Faktum ist, dass wir sowohl in der Geschäftsordnung als auch in der Wahlordnung weitere Verbesserungen brauchen. Was wir unter Transparenz verstehen, hört nicht auf, was im Landtag und in der Landesregierung passiert, sondern geht weiter, was in der Landesverwaltung passiert.“

Franz Schnabl, SPÖ

„Es gibt einen Rechnungshof-Ausschuss, wo die vielen Berichte diskutiert werden. Es ist noch immer so, dass die kleinen Parteien dort nicht vertreten sind, weil sich der Ausschuss nach Proporz zusammensetzt. Nur auf reine Duldung der ÖVP sitzt dort die Opposition, ohne Stimmrecht in beratender Funktion. Die Regierenden kontrollieren sich in NÖ selber.“

Helga Krismer, Grüne

„Die zweite Dimension der Kontrolle ist das ,Sichtbarmachen’. Die Frage, die sich aufdrängt, ist, welche Möglichkeit die Bürgerinnen und Bürger haben nachzuvollziehen, wie die Beschlüsse fallen und wo die Geldflüsse hingehen.“

Indra Collini, NEOS

Arbeitskräfte & Arbeitsmarkt

„Wenn Frauen deswegen in den ländlichen Regionen nicht gehalten werden können, dann gibt es auch den Nachwuchs nicht, und dann sterben die Regionen aus. Das heißt: Da sind mir die Gratiskindergärten wirklich wichtig.“

Helga Krismer, Grüne

„Laut einer Studie der Wirtschaftskammer Niederösterreich beschäftigen sich die niederösterreichischen Betriebe aus Gewerbe und Handwerk sieben Millionen Stunden im Jahr mit Bürokratie und damit, Formulare auszufüllen. Das sind sieben Millionen Stunden, in denen sie keinen Umsatz machen.“

Indra Collini, NEOS

„Der Breitbandausbau ist für zwei Komponenten wichtig. Zum einen für Unternehmer, damit die sich ansiedeln. Aber zum Zweiten auch für Arbeitnehmer, für die Bevölkerung vor Ort. Stichwort: Heimarbeit. Damit man auch von daheim arbeiten kann und Berufstätigkeiten von daheim aus durchführen kann.“

Udo Landbauer, FPÖ

„Neue Betriebsansiedelungen, neue Arbeitsplätze und viele Vorteile für Bildungseinrichtungen bringt uns die Digitalisierung bzw. der Breitbandausbau. Da müssen wir seitens des Landes viel investieren und brauchen zusätzlich auch vom Bund die Unterstützung. Mir gefällt, dass hier alle Parteien in NÖ zu dieser Strategie stehen.“

Johanna Mikl-Leitner, ÖVP

Entwicklung ländlicher Raum

„Mir ist sowohl eine positive Entwicklung der urbanen Räume als auch der ländlichen Räume wichtig. Bei der Dezentralisierung geht es um zwei Punkte: Zum Ersten die Übersiedlung von Bundesinstitutionen aus Wien in andere Bundesländer, weil die Standorte in den Bundesländern um nichts schlechter sind als in Wien. Zweitens gehen wir mit positivem Beispiel voran und transferieren 500 Arbeitsplätze von St. Pölten ins Wald- und Weinviertel.“

Johanna Mikl-Leitner, ÖVP

„Die Ortskerne sind von Gasthäusern und Geschäften mehr oder weniger entleert, weil sich sehr viel an den Rand der Orte verlagert hat. Wenn es etwa gelingt, eine Art Silicon Waldviertel zu errichten, dann erübrigen sich Probleme wie Ärztemangel und Berufsperspektiven.“

Franz Schnabl, SPÖ

„Wenn man sich die Problematik im ländlichen Raum anschaut, muss man sich die Frage stellen, warum ziehen die jungen Menschen von dort weg? Weil sie keine Möglichkeit sehen, sich vor Ort etwas aus eigener Kraft aufzubauen.“

Indra Collini, NEOS

„Die Digitalisierungsstrategie des Landes wurde ja schon veröffentlicht, das war auch ein Diskussionspunkt in der Landesregierung. Ich habe zugestimmt, obwohl ich der Meinung bin, dass vieles noch schneller, noch breiter gehört.“

Franz Schnabl, SPÖ

Projekte für die Infrastruktur

„Bei der Infrastruktur im ländlichen Raum sehen wir, dass diese im besten Fall in den Bezirkshauptstädten aufhört. Diese Speckgürtel gehören erweitert.

Es braucht entsprechende Verkehrsrouten. Wir wollen uns nicht nur auf Straße oder nur auf öffentliche Verkehrsmittel festlegen. Es muss beides funktionieren. Und deshalb fordern wir seit über 20 Jahren die Errichtung einer Waldviertelautobahn. Wir sehen aber auch, dass der öffentliche Verkehr speziell im ländlichen Raum ausgedünnt wurde.“

Udo Landbauer, FPÖ

„Für mein Dafürhalten ist es zentrales Thema für den ländlichen Raum, wenn es eben dort eine zeitgemäße Mobilität gibt. Das ist für mich nicht die Waldviertelautobahn. Das ist aber das Stärken der Regionalbahnen mit guten Takten, mehr Angebot und dem 365-Euro-Ticket. Da sparen sich die Menschen viel. Bei der Mobilität ist Digitalisierung ein wesentliches Thema. Da sind wir nicht nur in Niederösterreich, sondern in ganz Österreich zu langsam.“

Helga Krismer, Grüne

„Ich wäre bei der Digitalisierung gerne schon weiter, überhaupt keine Frage. Da braucht es Tempo, auf Landesseite und auf bundespolitischer Seite. Denn je schneller wir sind, umso international wettbewerbsfähiger sind wir. Das ist für uns eine ganz neue, zentrale Lebensader, neben der Straße und Schiene.“

Johanna Mikl-Leitner, ÖVP