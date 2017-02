Sozialbetreuungs-Ausbildung ab Schuljahr 2017/18 .

Ab dem Schuljahr 2017/18 bietet die Schule für Sozialbetreuungsberufe Pinkafeld (Bezirk Oberwart) eine Vollformausbildung mit Schwerpunkt Altenarbeit in Frauenkirchen (Bezirk Neusiedl am See) an.