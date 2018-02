Dieser sei "unwissend und unschuldig Opfer einer politischen und medialen Hetze" geworden. Sobald die Vorwürfe aufgeklärt seien, stehe das Angebot "der völligen politischen Rehabilitierung".

"Ich kenne Landbauer seit vielen Jahren und weiß, dass seine Gedankenwelt getragen ist von Freiheitsstreben, Demokratie, Respekt und positiven Reformbemühungen, er mit den aktuellen Vorwürfen jedenfalls nicht das Geringste am Hut hat", betonte Vilimsky in einer Aussendung. Um bis zur restlosen Klärung der Vorwürfe "weder der Partei noch einer positiven Reformallianz in Niederösterreich" im Wege zu stehen, sei es "ein Akt politischer und auch menschlicher Größe, alle politischen Funktionen zurückzulegen", so der FP-Generalsekretär.

Gleichzeitig will die FPÖ dem über die NS-Liederbuchaffäre seiner Burschenschaft "Germania" gestolperten Landbauer alle Türen offen halten: "Damit aber steht gleichzeitig das Angebot der völligen politischen Rehabilitierung, sobald alles aufgeklärt ist und Landbauer seine Unschuld dokumentiert hat", sagte Vilimsky.