Es war das zentrale Ergebnis der jüngsten ÖVP-Regierungsklausur in der Vorwoche: Bis zum Jahr 2021 will Niederösterreich ein ausgeglichenes Landesbudget aufstellen. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen vor allem die Ausgaben weniger schnell wachsen als ursprünglich beschlossen. „Wir bauen sozusagen eine Ausgabenbremse ein“, beschreibt Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) den Weg der Konsolidierung.

Ausgehend von den Zahlen für den Budgetvorschlag 2018 gilt es demnach eine Lücke von 228 Millionen Euro zu schließen. Wie Schleritzko betont, solle dieser Lückenschluss in drei Etappen passieren. In den Jahren 2019, 2020 und 2021 sind jeweils durchschnittlich 76 Millionen Euro weniger an Ausgaben geplant.

Welche Bereiche davon betroffen sind, wird bei den Budgetverhandlungen debattiert, die am Mittwoch starten.

"Wir werden Doppelgleisigkeiten bereinigen"

Die Richtung gibt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner aber bereits jetzt vor: „Wir werden Doppelgleisigkeiten bereinigen, Doppelförderungen beenden und Synergien verstärkt nutzen.“ Vor allem wolle man beim System sparen und nicht bei den Menschen. Die Voraussetzungen dafür sind gut, nicht zuletzt dank der guten Wirtschaftslage und steigender Einnahmen. Auch die Regierungsparteien SPÖ & FPÖ begrüßen den eingeschlagenen Weg.

Naturgemäß kommt auf den Finanzlandesrat bei dieser Aufgabe die größte Herausforderung zu. Allerdings müssen laut Mikl-Leitner alle Regierungsbüros ihren Beitrag dazu leisten. Schleritzko gibt dabei den Ressorts den Rahmen vor. Die konkreten Maßnahmen werden von den einzelnen Landesräten festgelegt.

Nicht betroffen von den Kürzungen sind die von Mikl-Leitner definierten Schwerpunkt-Themen wie Arbeit, Gesundheit, Familie und Mobilität.

Niederösterreich erfüllt alle Finanzvorgaben

Der fertige Budgetentwurf wird am 7. Juni im Finanzausschuss präsentiert und am 13. und 14. Juni dem Landtag zum Beschluss vorgelegt. Mit dieser geplanten „Ausgabenbremse“ soll auch in Zukunft ein solider Budgetkurs ermöglicht werden. „Wir schaffen es weiterhin, alle österreichischen und europäischen Vorgaben zu erfüllen“, betont Schleritzko.

Im Maastricht-Ergebnis, bei dem das Landesbudget und die ausgegliederten Gesellschaften zu einem gemeinsamen NÖ-Ergebnis zusammengerechnet werden, würde laut Schleritzko schon für 2019 ein Überschuss bilanziert.

Dass Niederösterreich bundesweit mit über acht Milliarden Euro den höchsten Schuldenstand aller Bundesländer aufweist, sieht der NÖ-Finanzlandesrat gelassen: „Diesen Schulden steht auch ein echter Wert gegenüber.“