Von einem „guten Tag für die weitere Entwicklung des Wirtschaftsstandortes“ sprach Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) angesichts der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes. Sie schaffe neue Perspektiven für zusätzliche Jobs und wirtschaftliches Wachstum. Zur Tagesordnung will sie aber nicht übergehen.

Stattdessen fordert Mikl-Leitner erneut, dass Beschäftigung und Wirtschaftswachstum als Staatsziele in der Verfassung aufgenommen werden. Mittlerweile, so Mikl-Leitner, gebe es bereits eine konkrete Formulierung der neuen Bundesregierung für eine Staatsziel-Änderung. Die brauche eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament. Mikl-Leitner: „Hier ist jetzt vor allem die Opposition gefordert.“

SPÖ: „Gegenargumente nicht nachvollziehbar“

Die SPÖ unterstützt zumindest in Niederösterreich diesen Kurs. Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl, in der Landesregierung für Luftfahrt zuständig, sieht in der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts eine „für den Wirtschaftsstandort und die Schaffung von Arbeitsplätzen“. Die Argumente der Flughafen-Gegner seien nicht nachvollziehbar: „Denn es bedeutet mehr Klimabelastung, wenn Flugzeuge länger in der Warteschleife fliegen müssen oder vermehrt Abgase bei Überflügen nach einer Aufwertung des Flughafens Bratislava in die Luft blasen.“ Ähnlich argumentiert FPÖ-Klubobmann Martin Huber, der von einer Entscheidung der Vernunft spricht. „Eine Million zusätzliche Passagiere bedeuten tausend neue Arbeitsplätze“, rechnet er vor.

Groß ist der Ärger bei den Grünen. „Anscheinend hat das Bundesverwaltungsgericht dem politischen Druck nachgegeben und Klimaziele für vermeintliche wirtschaftliche Interessen geopfert“, vermutet Grüne-Landessprecherin Helga Krismer. Sie kündigt an, gemeinsam mit Bürgerinitiativen weiter gegen die dritte Piste anzukämpfen.