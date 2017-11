Sechs Männer warten bereits, als um 19 Uhr die Notschlafstelle „Auffangnetz“ für Obdachlose in St. Pölten aufgesperrt wird. Ein altes Haus, in dem 18 Stock- und Einzelbetten dicht beieinander stehen und obdachlosen Männern für die Nacht zur Verfügung stehen. Es ist spartanisch eingerichtet und wenig gemütlich. „Das ist kein Zuhause! Es ist eine Notschlafstelle, ein Auffangnetz für erwachsene Männer, die ansonsten auf der Straße schlafen würden“, stellt Werner Stöß, Bereichsleiter der Emmausgemeinschaft St. Pölten, die dieses Angebot für Niederösterreicher betreut, klar.

2016 nahmen 286 Obdachlose Notschlafstellen in Anspruch. „Notwendig wären Notschlafstellen in jedem Viertel in NÖ, da sich viele die Anreise nach St. Pölten nicht leisten können“, betont Stöß. Einige wohnlose Niederösterreicher tauchen deshalb in der Anonymität von Wien, wo rund 10.000 Obdachlose betreut werden, unter. Die Dunkelziffer wird jedoch weit höher geschätzt, da auch dann von Obdachlosigkeit – der „verdeckten“ Obdachlosigkeit – gesprochen wird, wenn Menschen bei Wohnverlust bei Freunden unterkommen.

Von Notschlafstellen in Wohnheime

Die Gründe, warum Männer in Notschlafstellen landen, sind verschieden und oft eine Verkettung mehrerer Umstände. Viele haben ein Alkoholproblem, sind drogenabhängig oder psychisch krank. Die Abende hier im „Auffangnetz“ verlaufen ruhig: Die einen sitzen vor dem Fernseher, die anderen ziehen sich auf ihren Schlafplatz zurück. „Kein Alkohol, keine anderen Drogen und keine Gewalt. Das sind die einzigen Regeln, aber die müssen befolgt werden“, erklärt Stöß.

Diese Regeln gelten auch in den beiden weiteren Notschlafstellen der Emmausgemeinschaft: vier Betten für Frauen, zwölf für Jugendliche. „Erst wenn es wirklich nicht mehr geht, kommen Frauen zu uns“, erklärt Maria Hackl, stellvertretende Leiterin der Frauen-Notschlafstelle, dass Frauen sich zunächst lange in der verdeckten Obdachlosigkeit bewegen. Oft liegt eine materielle Abhängigkeit zum Mann der Obdachlosigkeit zugrunde.

Für 14- bis 25-Jährige steht die Notschlafstelle COMePASS zur Verfügung. „Einige sind Gewalt und Missbrauch ausgesetzt und suchen einen sicheren Platz, andere kommen aus Jugendeinrichtungen“, sagt COMePASS-Leiter Bernhard Klemt. Psychische, zum Teil unbehandelte, Krankheiten oder Flucht vor Mobbing in der Schule werfen Jugendliche aus dem Alltag. Einige sind nicht versichert, verwahrlost und „ohne Perspektive“, so Klemt.

In der Früh um sieben Uhr müssen die obdachlosen Männer, Frauen und Jugendlichen die Notschlafstellen verlassen. In den Emmaus-Tageszentren Kalvarienberg und Café Emma erhalten sie einen sicheren Ort zum Verweilen, warmes Essen, saubere Kleidung und die Möglichkeit zur Körperpflege. Wird Bereitschaft zur Verbesserung der eigenen Lebenssituation gezeigt, wird die Aufnahme in betreute Wohnheime angeboten und nach Möglichkeit an andere soziale Einrichtungen vermittelt oder Therapieplätze organisiert. Solche gibt es auch an anderen Standorten Niederösterreichs, beispielsweise in Krems, Wiener Neustadt oder Melk − 294 obdachlose Erwachsene kamen 2016 landesweit in diesen Wohnheimen unter. Subventioniert werden sie vom Land NÖ und dem Justizministerium.

Die Caritas in Korneuburg arbeitet mit Betroffenen, um Wohnverlust vorzubeugen − als ein Beispiel von mehreren Präventionsangeboten in NÖ. Damit es erst gar nicht so weit kommt, bei Einbruch der Dunkelheit in der Kälte einen Schlafplatz suchen zu müssen.