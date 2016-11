Das Motto lautete "Gemeinsam stark". In einem laut ÖGB-Aussendung "über alle Fraktionsgrenzen hinweg" angenommenen Leitantrag werden u.a. eine Entlastung des Faktors Arbeit, Wertschöpfungsabgabe und Vermögenssteuer gefordert.

Wieser, seit 2013 ÖGB-NÖ-Vorsitzender und AKNÖ-Präsident (Arbeiterkammer NÖ), sprach u.a. die hohe Arbeitslosigkeit an, die es zu bewältigen gelte. "Dafür wird Bildung und Ausbildung der Schlüssel sein, denn nur so kann man die zukünftige Digitalisierung in Arbeitsplätze wandeln." Ein klares Bekenntnis legte Wieser für einen kollektivvertraglich geregelten Mindestlohn von 1.700 Euro monatlich sowie für die Umsetzung der Forderung "gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit" ab.

ÖGB-Präsident Erich Foglar hob die Bedeutung der Geschlossenheit der Gewerkschaften hervor. Nur so seien jedes Jahr neue Kollektivverträge möglich oder die in diesem Jahr umgesetzte Lohnsteuersenkung. "Plus drei Prozent für die Löhne und Gehälter in der Metallwirtschaft sind alles andere als unrealistisch und angesichts der Produktionssteigerungen in der Branche mehr als gerechtfertigt", meinte er.

Auf die Sozialpartnerschaft würden große Herausforderungen - Stichwort Digitalisierung - zukommen, die man nur in guter österreichischer Tradition gemeinsam lösen könne. Foglar blieb bei seinem Nein zu CETA, wobei es nicht um eine generelle Ablehnung von Freihandelsabkommen gehe, "sondern um eine Hidden Agenda der EU, die nichts anderes vorsieht als eine generelle Liberalisierung aller Lebensbereiche".