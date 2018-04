Klubobmann Klaus Schneeberger nannte den Ort der Klausur als „Paradebeispiel für den Wandel in Niederösterreich“, denn ein einst agrarisch genutzter Speicher sein zu einem Speicher der Lebensqualität mutiert.

Nach der für sie erfolgreichen Landtagswahl will sich die ÖVP-NÖ nun in erster Linie auf die Bereiche Arbeit, Mobilität, Gesundheit und Familien konzentrieren. Schneeberger erinnerte daran, dass sich derzeit auch der Nationalrat mit dem Thema „Deutschklassen“ beschäftige. „Niederösterreich hat diesbezüglich bereits einen Schwerpunkt gesetzt, nicht begleitet von ideologischen Scheuklappen“, stellte der Klubobmann klar. Es gehe Ausschließlich darum, dass es Kinder in NÖ gebe, die keine Sprachkompetenz in Deutschmitbringen, das sei aber die Grundvoraussetzung für Bildung, Eingliederung in den Arbeitsprozess und letztlich für erfolgreiche Integration.

Pilotprojekt zur Verbesserung der Deutschkenntnisse wurde 2017 eingerichtet

In seiner Heimatstadt Wiener Neustadt habe es Klassen gegeben, in denen 90 Prozent der Kinder Deutsch nicht als Muttersprache hatten. 2017 habe man ein Pilotprojekt eingerichtet und diese Schüler in 13 Stunden in der Woche in Kleingruppen zusammengefasst, um die Deutschkenntnisse zu verbessern. Die restliche Zeit waren sie voll im Klassenverband integriert. In drei Monaten sei auf diese Weise eine deutliche Verbesserung des Sprachstandes um 70 Prozent gelungen. Basierend auf diesem Modell seien mit Februar 60 Lehrer an 80 Standorten angestellt worden, die 2000 Schüler unterrichten. „Das Ergebnis in Wiener Neustadt zeigt: Kinder und die Integration gewinnen, daher haben wir kein Verständnis für Ideologisierung dieser Frage!“ schloss Schneeberger.

In Bezug auf die vom Verfassungsgerichtshof aufgehobene Regelung der Mindestsicherung in NÖ stellte der Klubobmann klar, dass es einen Unterschied geben müsse zwischen jenen, die arbeiten und jenen, die nicht arbeiten. Schneeberger wünscht sich eine bundesweite Lösung bis zum Sommer. Wenn diese nicht kommt, werde NÖ eine neue Lösung entwickeln.

Auch Nationalratsklubobmann Wöginger bei der Klausur zu Gast

Schneebeger betonte, dass am Montag auch Nationalratsklubobmann Wöginger zu Gast bei der Klausur gewesen sei. Bezüglich der Sparmaßahmen im Infrastrukturministerium habe dieser versichert, dass kein Projekt, das aufgrund der Sparmaßnahmen zurückgestellt werde, Pendler betreffe, weder im Bereich von Park&Ride, der Bahnhofsoffensive und des Lärmschutzes.

Schließlich möchte Schneeberger bis zur Gemeinderatswahl auch das Wahlrecht für Zweitwohnsitzer „wasserdicht“ regeln, das heißt mit einer Zweidrittelmehrheit. Diesbezüglich schwebt ihm das im Burgenland gehandhabte Modell vor, wo ein Zweitwohnsitzer mindestens zwei von vier Voraussetzungen erbringen muss: Gesellschaftliches Engagement in der Gemeinde, familiäre Verwurzelung, Besitz bzw. wirtschaftliches Interesse.