„Sollte auf Bundesebene eine Lösung nicht zustande kommen, dann wird Niederösterreich alleine diesen Weg gehen“, betonte ÖVP-Landeshautmann Erwin Pröll bei der Präsentation des im Rahmen einer zweitägigen Klausur in Dürnstein erarbeiteten Arbeitsprogramms. Pröll will, dass die viel diskutierte Deckelung der Mindestsicherung bei 1.500 Euro für die Familien durchgezogen wird – und das in den kommenden zwei Monaten. Und wenn nötig auch ohne eine bundesweite Regelung, nur auf Landesebene.

Er kündigte dazu einen Landtagsbeschluss für die Landtagssitzung am 17. November an, damit entsprechende Regelungen mit 1. Jänner 2017 in Niederösterreich in Kraft treten können. Die Landes-ÖVP will nicht nur eine Deckelung der Mindestsicherung durchsetzen, sondern auch erschwerte Zugangsbedingungen zur Mindestsicherung. „Jemand, der aus welchen Gründen auch immer soziale Unterstützung braucht, der wird sie auch in Niederösterreich genießen können“, so Pröll, „Sozialschmarotzer“ hingegen wolle man bekämpfen.

Die Schwerpunkte des Arbeitsprogrammes sind abseits der Mindestsicherung vor allem arbeitsmarktpolitische Maßnahmen Inhalt des Programms. Mit dem AMS hat das Land NÖ etwa einen Beschäftigungspakt im Ausmaß von 580 Millionen Euro geschürt, der vor allem Langzeitarbeitslose, Arbeitslose 50+, Arbeitslose mit lediglich einem Pflichtschulabschluss und ausländische Arbeitslose dabei unterstützten soll, wieder Beschäftigung zu finden.

Zweiter großer Themenschwerpunkt des Programms ist die Unterstützung der regionalen Wirtschaft. Gerade im Hinblick auf die fortschreitende Digitalisierung unter dem Schlagwort Wirtschaft 4.0 will man die Unternehmen im Land unterstützen. In einem diesbezüglichen Förderschwerpunkt stehen fünf Millionen Euro für Maßnahmen zur Verfügung, die im Zuge der Digitalisierung bestehende Arbeitsplätze erhalten und neue forcieren sollen. Für die Aus- und Weiterbildungsförderung von Mitarbeitern stehen darüber hinaus 500.000 Euro bereit.

Auch Unternehmensneugründungen sollen weiter forciert werden – vor allem jene sogenannter Spin-offs aus Forschungseinrichtungen im Land. Für die Entstehung solcher Spin-offs stehen im Land 25.000 Quadratmeter an Freiflächen zur Verfügung. Das ambitionierte Ziel ist die Entstehung von 85 solcher Spin-offs für die nächsten Jahre.

Punkte der Klausur zur Wirtschaft

Beschäftigungspakt

580 Millionen Euro stehen für Maßnahmen für Arbeitslose 50+, Langzeitarbeitslose, Personen mit Pflichtschulabschluss und ausländische Arbeitslose.

Wirtschaft 4.0 – Plan bis 2018

- Ab Oktober wird es mit Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung regionale Infoveranstaltungen geben.

- Außerdem ist ein Förderschwerpunkt von fünf Millionen Euro geplant, mit dem die Zusammenarbeit von Unternehmen und Forschungseinrichtungen und Forschung unterstützt werden soll.

- Für Aus- und Weiterbildung von Arbeitskräfte gibt es in der NÖ Bildungsförderung ein Sonderprogramm über 500.000 Euro.

Spin-off-Strategie

In den kommenden fünf Jahren sollen 85 Spin-offs, also Unternehmen als Ableger von wissenschaftlichen Institutionen, gegründet werden. Dafür werden dafür elf Mitarbeiter des accent Gründerservice und ein Sonderbudget von 1,5 Millionen Euro bereitgestellt.