SPÖ-Bundeskanzler Christian Kern hatte vor wenigen Wochen wegen der Klausur zum neuen Regierungsprogramm seinen Besuch in Israel kurzfristig abgesagt. ÖVP-Innenminister Wolfgang Sobotka wiederum verbrachte in der Vorwoche einige Tage in Israel, um sich dort über Sicherheitsmaßnahmen – speziell an der Grenze – zu informieren. Bei der ORF-Pressestunde am Sonntag danach wurde zwar nicht über den Israel-Besuch gesprochen, Sobotkas Sicherheitspläne standen jedoch im Mittelpunkt.

Dabei verteidigte der Minister seine Pläne für mehr Überwachung – etwa die Registrierung von Wertkartenhandys –, die Halbierung der Asyl-Obergrenze, Maßnahmen an den Grenzen etc. Dass dadurch die Freiheit der Menschen eingeschränkt werde, konterte der Niederösterreicher so: „Ohne Rechtsstaatlichkeit gibt es keine Freiheit.“ Er bleibt auch dabei, beim Demonstrationsrecht Maßnahmen zu setzen. Diese würden gemäß dem Verfassungsdienst seines Ministeriums „verfassungs- und menschenrechtskonform“ ausfallen.

"Ich bin mit Leib und Seele Innenminister"

Gefragt wurde er auch nach seinen politischen Zielen. Sobotka: „Ich bin mit Leib und Seele Innenminister und will es noch lange bleiben.“ Natürlich sei er mit Niederösterreich noch immer eng verbunden, „ich lebe ja auch dort“. Jetzt sei er als Innenminister aber für alle neun Bundesländer zuständig.

Politische Seitenhiebe gegen den Koalitionspartner, speziell gegen SPÖ-Bundeskanzler Christian Kern, konnte sich Sobotka nicht verkneifen. Etwa zu dessen Aussage, dass 95 Prozent der Politik bloß Inszenierung seien. Bei ihm seien 95 Prozent der Politik Arbeit.