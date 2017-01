Es ist kein normales Interview. Vielmehr ist es ein elektronisches Vermächtnis jenes Mannes, der heuer bereits seit 25 Jahren an der Spitze von Niederösterreich steht. André Heller hat ÖVP-Landeshauptmann Erwin Pröll für seine Gesprächsreihe „Menschenkinder“ vor die Kamera geholt. Um ihm über seine Kindheit, seinen Werdegang und seine Vorstellungen von guten Politikern reden zu lassen.

André Heller ist dabei als Interviewer nie im Bild. Man hört auch nicht seine Fragen und Einwürfe. Vielmehr entsteht der Eindruck, dass er Erwin Pröll dazu gebracht hat, einfach aus seinem Leben zu erzählen. Dass er sein pointiertes Agieren, seinen Umgang mit Konflikten von seiner Mutter hat. Dass Milchsuppe und Sterz das Einzige ist, das er kochen kann. Und dass ihm ein Unfall als Sechsjähriger fast das Leben gekostet hätte.

Pröll redet auch über seinen Einstieg in das politische Leben, den er Sixtus Lanner zu verdanken hat. Dieser holte ihn nach einem Diskussionsabend zu sich in den Bauernbund. Oder Landeshauptmann Andreas Maurer, der ihn überraschend als „Landwirtschaftsminister“ in die Landesregierung holte.

Tagsaktuelle Politik kommt in dem Gespräch, das am 6. Jänner ausgestrahlt wird, nicht vor. Auch nicht die Frage, wie lange er noch Landeshauptmann sein wird. Obwohl ein Satz von Erwin Pröll hellhörig macht: „Je länger ich hier in Niederösterreich tätig war, umso klarer ist für mich geworden, so lange du da in diesem Land etwas tun kannst, um dieses Land nach vorne zu entwickeln, um es auf Augenhöhe mit anderen Ländern zu bringen, es international zu positionieren, so lange bleibe ich hier, um das zu tun.“