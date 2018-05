Im Mittelpunkt der Unterredung stand die Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG über den Ausbau des institutionellen Kinderbetreuungsangebotes. Die bestehende Vereinbarung läuft noch bis Ende 2018, im Arbeitsgespräch wurde über eine Verlängerung ab dem Jahr 2019 gesprochen. Im Fokus stehen dabei vor allem die Unter-3-Jährigen.

NLK Pfeiffer

Äußerst positiv beurteilt wurde im Zuge des Arbeitsgespräches das blau-gelbe Familienpaket. Damit sollen 100 neue Kleinstkinder-Betreuungsgruppen in ganz Niederösterreich geschaffen werden. „Bis zum Jahr 2020 investieren wir dabei in Summe 65 Millionen Euro“, so Landeshauptfrau Mikl-Leitner.