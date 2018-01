In das zweithöchste Amt im Staat ist Wolfgang Sobotka vor Weihnachten gewählt. In seiner Funktion als Präsident des Nationalrats wird der niederösterreichische ÖVP-Politiker und frühere Innenminister in dieser Woche erstmals die Präsidiale im Hohen Haus leiten. Am Donnerstag dieser Woche treffen die drei Parlamentspräsidenten – neben Sobotka die Zweite Präsidenten Doris Bures (SPÖ) und die Dritte Präsidentin Anneliese Kitzmüller (FPÖ) – mit den Klubobleuten der Parlamentsfraktionen zu einer Sitzung zusammen. Zentrales Thema dabei ist der Festlegung der Tagesordnung für die erste Sitzung des Nationalrats im neuen Jahr – am 31. Jänner.

Deutliches Zeichen für das neue Rollenverständnis Sobotkas als Nationalratspräsident, der anders als zu seiner Zeit als Innenminister möglichst überparteilich auftreten und handeln möchte, ist ebenfalls am Donnerstag dieser Woche eine Veranstaltung zum internationalen Gedenken an die Opfer des Holocaust. Im Wiener Palais Epstein neben dem Parlamentsgebäude am Ring, das derzeit generalsaniert wird, sind dazu Zeitzeugen zu einem Gespräch eingeladen. Gesprächsleiterin ist die Direktorin des Jüdischen Museums Wien und ehemalige „ZiB1“-Präsentatorin Danielle Spera.

Kritik musste sich Sobotka in seiner neuen Funktion als Nationalratspräsident allerdings auch schon gefallen lassen. Anlass war seine Teilnahme an der Klausur der ÖVP-FPÖ-Bundesregierung Anfang Jänner in Schloss Seggau in der Steiermark. Für den Vizeklubchef der Neos Nikolaus Scherak, Spitzenkandidat seiner Partei in Niederösterreich bei der Nationalratswahl, ist diese Teilnahme mit dem überparteilichen Amt des Nationalratspräsidenten „schwer vereinbar“. Eine Gewaltenteilung zwischen der Legislative, als National- und Bundesrat, die Gesetze beschließen, sowie Exekutive, die durch die Regierung ausgeübt wird, sei in einem demokratischen Staat von „höchster Bedeutung“.