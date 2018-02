Er ist als Nationalratspräsident Bauherr im Hohen Haus. Die von Wolfgang Sobotka (ÖVP) angekündigten Einschränkungen von 20 Millionen Euro, um den Kostenrahmen beim Parlamentsumbau von 352,2 Millionen Euro einzuhalten, stoßen allerdings auf Bedenken.

Die Amstettener SPÖ-Parlamentarierin und Behindertensprecherin Ulrike Königsberger-Ludwig befürchtet, dass die von Sobotka ins Auge gefasste Reduktion von acht auf vier Lifte auf Kosten der Barrierefreiheit und damit zu Lasten behinderter Menschen gehen könnte. Sie verlangt dazu genauere Auskunft vom Nationalratspräsidenten.

Sobotka hatte am Freitag erklärt, auf den Ausbau von Räumen unterhalb des Plenarsaals bei der Generalsanierung des Parlamentsgebäudes am Ring verzichten zu wollen. Zur Reduktion von acht auf vier Lifte hatte er gemeint, man könne auch die Treppen nehmen. Beschlossen sind Sobotkas Vorschläge freilich nicht. Diese Entscheidungen werden bei einer Sitzung des Bauherrenausschusses am 8. März getroffen.

Treffen mit Behindertenorganisationen?

SPÖ-Abgeordnete Königsberger-Ludwig schlägt jetzt vor, der Nationalratspräsident solle zu einem gemeinsamen Termin mit den Behindertenorganisationen und den Behindertensprechern der Parlamentsfraktionen einladen.

Gerade Sobotkas Vorgängerinnen, die Nationalratspräsidentinnen Doris Bures und Barbara Prammer (beide SPÖ) , hätten sich bemüht, dass das Hohe Haus für alle zugänglich sei, betonte die SPÖ-Parlamentarierin in einer Aussendung. „Diese Tradition soll beibehalten werden.“

Wegen des Parlamentsumbaus finden die Sitzungen von Nationalrat und Bundesrat seit dem Herbst des Vorjahres im Ausweichquartier im Redoutensaal der Wiener Hofburg statt. Die Generalsanierung wird mindestens bis 2020 dauern.