Hundsmüller als Klubobmann der SPÖ NÖ designiert.

Personelle Veränderungen gibt es ab sofort in der Landesorganisation bzw. im Landtagsklub der SPÖ Niederösterreich: Reinhard Hundsmüller wird als Klubobmann designiert, ihm folgt als Landesgeschäftsführer der bisherige Regionalgeschäftsführer aus der Thermenregion und Wahlkampfmanager Wolfgang Kocevar – er ist auch Bürgermeister in Ebreichsdorf, seine Stellvertreterin ist Astrid Reiser, die in der Landespartei für die Finanzen und Personal verantwortlich zeichnet und Bürgermeisterin in Zwölfaxing ist.

Morgen werde es erste Gespräche mit Johanna Mikl-Leitner geben, sagt Hundsmüller: „Wir werden abwarten, wie ernst die Plakatslogans ‚Miteinander‘ und ‚Wir‘ von der ÖVP gemeint sind – bisher war von Gemeinsamkeit wenig zu spüren. Wir werden die Landeshauptfrau an ihren Taten messen.“

Kocevar wird auch die Reformgruppe leiten, die die Parteistrukturen und das Statut erneuern, die Organisationsreform evaluieren und an der organisatorischen, strategischen und programmatischen Erneuerung der Partei arbeiten wird. „Wir wollen die Sozialdemokratie öffnen und effektiver machen, mehr Service für Mitglieder und Interessierte anbieten“, erklärt Kocevar.

Franz Schnabl, Spitzenkandidat für die Landtagswahl, wird von der SPÖ NÖ als Landeshauptfrau-Stellvertreter nominiert, wer neben ihm die Landesrats-Funktion übernehmen wird, ist noch offen.